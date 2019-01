Bijec Vémola o penězích i silikonové krásce: Zásadní jsou prsa a porozumění!

Ještě deset let chce Karlos Vémola zápasit, a pak se z něj stane důchodce. „Od rána do večera jsem v posilovně a to tělo je zhuntované. Nejezdím na dovolené, odříkám si jídlo. Jsme otrok toho, co dělám,“ řekl Vémola, který rád utrácí za drahé věci.

„Když máte dost peněz, nechce se vám chodit makat. Proto si pořád kupuji luxusní věci, abych měl motivaci vydělat si na další,“ prozradil muž s přezdívkou Terminátor.

Vémola jen neutrácí, ale investuje do nemovitostí v Česku i Anglii, kde žije. Peníze vkládá i do své slovenské partnerky. Lela Ceterová jako dárek k Vánocům dostala zvětšení prsou.

„Dělala si prsa pošesté. Má udělaný i nos a rty. Pro mě je zásadní, jak mají ženy velká prsa. Musím si s ní ale i rozumět. Líbí se mi silikonové krásky,“ dodal Vémola, který se svou partnerkou v soubojích prohrává. „Moje paní mě skolí, kdy se jí zachce. Těch triků na to je hodně.“