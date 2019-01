Chomutovská kabina čeká na peníze. Co nastane, když do středy nedorazí? | iSport.cz

Přísný test odolnosti pro Piráty přichází už dnes, Chomutov se v rámci 40. extraligového kola vydává na bojiště brněnské Komety. A vzhledem k tomu, s jakou marodkou se potýká, půjde o nekompromisní prověrku charakteru týmu Vladimíra Růžičky, jehož vnitřní klima decimují nepříznivé rány stávající sezony.

Jak už deník Sport v minulých dnech informoval, organizace Pirátů uvízla v nepříjemné šlamastyce, není schopna (či ochotna) vyplácet mzdy hráčů v obvyklých termínech. Většina najatých hráčů neobdržela finanční odměnu tři měsíce, v kabině vzniklo něco na způsob krizového štábu, jenž nezáviděníhodnou situaci řeší, promýšlí různé varianty reakce v návaznosti na kroky klubového managementu.

Podle informací Sportu se vše podstatné rozsekne zítra, tedy ve středu. Pro další, řekněme nerušený chod klubu v nejvyšší soutěži, je zcela zásadní, aby hráči obdrželi alespoň část z dlužných mezd. Ti byli dlouho ochotni čekat, nyní už je však situace kritická.

Zatím poslední slib o dodaných penězích byl klubem datován k minulému čtvrtku. V ten den Růžičkovi svěřenci doma podlehli Třinci po matném výkonu 0:4… Jistý neklid v mužstvu navíc může způsobovat fakt, že někteří členové týmu údajně jisté obnosy peněz dostávají, většina ovšem nikoli.

Mezi fanoušky se zase zvedla nervozita poté, co Piráti vyrazili k nedělnímu duelu do Olomouce (1:3) ve velmi okleštěné sestavě, což si leckteří okamžitě spojili s neutěšenou finanční situací. To nelze nikdy zcela vyloučit, nicméně pravdou je, že kupa hráčů je zdravotně indisponovaná.

A jaký by byl scénář v případě, že k osazenstvu šatny nedoputuje pohledávka ani zítra? Záleželo by na každém jednotlivci zvlášť, nicméně signály jsou vesměs takové, že řada hráčů silně zvažuje podání výpovědi z důvodu nedodržování smluvně garantovaných povinností druhé strany. Nebo to dopadne tak, že klíčoví muži sestavy si nakonec přijdou na své výdělky a ti méně vytěžovaní ne?

Kabina zatím mlčí. „Omlouvám se, nezlobte se, ale nebudu se vyjadřovat, zda věřím, nebo nevěřím, že to dobře dopadne. Není k tomu zrovna vhodná chvíle,“ reagoval na telefonát Sportu obránce David Štich, momentálně jeden z řady zraněných. „V kabině jsme se na něčem dohodli,“ připomněl kolektivní embargo na podávání informací.

Jelikož ve čtvrtek končí možnost hráčského pohybu v extralize, je nabíledni, že ze dne na den se kabinou Pirátů může prohnat tornádo a dojít na personální exodus. Byť výkony severočeského týmu nejsou v tomto ročníku příliš přesvědčivé, zprávy z prostředí hráčských zástupců hovoří o tom, že konkurence má políčeno na nejedno jméno chomutovské soupisky.

Není extra velkým tajemstvím, že aktuální trable Pirátů vyhovují zejména tabulkovému sousedovi z Karlových Varů. Mezi těmito celky se na dálku odehrává boj o únik baráži, každá výhoda podobného typu se hodí.

Chomutovské vedení na klubových stránkách tvrdí, že tým je informován o dalším postupu a že hráči vědí, co má vedení v úmyslu. Co to tedy bude?