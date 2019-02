Legendární kouč Uhrin se svěřil Blesku: Za co jsem utratil všechny prémie?

Prý jste to tady pořídil za prémie z Eura 1996. Ale to bylo tehdy sto tisíc marek, což byly necelé dva miliony korun. To stačilo?

„Já to ve skutečnosti koupil už před Eurem. Stála tu jen hrubá stavba a vyšla na necelých šest milionů. Takže na to padly odměny za postup. Ty prémie za druhé místo, na které se ptáte, jsem tu pak prostavěl.“

Co na to říká manželka Helena, která žije v Praze?

„To víte, občas mi vyčte, že podnikám až tady. Ale jen zřídka. Za výběr místa může fotbal, pětkrát jsme tu byli se Spartou na soustředění a já k Frantovkám nějak přilnul.“

Napadlo vás někdy sanatorium prodat a jít za klidem do Prahy?

„I když jsme byli asi třikrát ve ztrátě kolem půl milionu korun, vždy jsem to zaplatil a pokračoval. Teď, co vydělám, to do toho dám. A jít do Prahy za manželkou? Já jí musím moc poděkovat. Třiapadesát let mě drží nad vodou a podporuje. I v tomhle podnikání.“

Přitom jste tu prý měl zájemce o koupi?

„Byl tu pán, ještě před dostavbou mi dával šedesát milionů. Já řekl ne a on reagoval: »Tak kolik chcete? Dám vám to hned.« Ale ono to není na prodej.“

Vy jste místo toho budovu ještě zvětšil…

„Asi po šesti letech jsem dům prodloužil. To bylo za peníze vydělané v Izraeli, tam jsem měl opravdu vynikající příjmy. Každý se divil, že jsem neprodal a stavěl.... Ale co bych jinak dělal?“

Mohl byste jen jezdit po fotbalech.

„To já chodím. Od pátku do neděle bývám v Praze a několik zápasů objedu. Manželka je na to zvyklá. Máme čtyři vnoučata, páté syn vyženil, máme už i jedno pravnouče – ona má kolem sebe doma často hodně lidí. Na Vánoce nás bylo asi sedmnáct a ona pro všechny navařila. Výborně, vnučky se už těší na její jídlo.“

Čím ji odměníte?

„Je to neuvěřitelný, před pár dny slavila pětasedmdesát let. Určitě ji vezmu někam do tepla. Do Ománu, nebo do Emirátů. Ale nejhezčí stejně je, když jsme celá rodina pohromadě.“

Železná Sparta! Legendy slavily padesát, jak dnes vypadají a co dělají?

Jsme zase u toho, že vy moc pohromadě nebýváte. Co jít do důchodu?

„Kdepak, to mě neláká. Mám tu sedmnáct zaměstnanců, je to vlastně takový můj tým. Nejdůležitější jsou manažer sanatoria Milan a provozní Iveta, takové jsem dlouho hledal! Vyměnil jsem manažerů deset. Teď to funguje a já chci být u toho.“

Sanatorium jste pojmenoval Mariot, což je vzpomínka na hotel, v němž jste při Euru bydleli. Vědí o tom vaši hosté?

„Je to podle Marriottu v anglickém Prestonu, jen se píše se bez zdvojených písmen. Hosté jsou z osmdesáti procent Němci a ti si Euro samozřejmě pamatují, když nás ve finále porazili… Mám tu i dost fotek z té doby, poznávají mě. Jen si s nimi moc nepokecám, z němčiny jsem sice dělal zkoušku na fakultě, ale mluvit pořádně neumím.“

Jezdíte sem z Prahy 180 kilometrů. Máte z cest nějaké příhody?

„Nedávno jsem byl u nehody, osmdesátiletý pán vyjel doleva do svahu a auto šlo na střechu, byl tam i s paní. Zastavil jsem já i autobus, který jel kolem, a spěchali jsme k havárii. Dopadlo to dobře, ten řidič autobusu byl pašák. V autě viseli v pásech a pán to chtěl ještě po té havárii startovat, asi byl v šoku. Ale já mám cestování v krvi, jezdím rád a nehodlám přestat.“