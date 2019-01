Chomutov neplatí a Duda už to nevydržel: Kluci nemají ani na jídlo | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa Brno - Chomutov: Na další gól se dlouho nečekalo, prosadil se Čermák, 7:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Tým se nachází ve velkých těžkostech, je tři měsíce bez výplaty, jak to kabina snáší?

„Třeba tak, že přišlo DPH a kluci nemají na jídlo. Dépéháčko jim zlomilo vaz. Odvádět daně z peněz, které jste neviděl… Finančák je nemilosrdný, jde po vás. Tenhle tenisák je teď na straně vedení. To se musí postavit k problému čelem a říct nám, co s tím. My tady jen haníme svá jména, logo klubu a děláme ostudu Chomutovu.“

Rozjezd zápasu jste měli na rozdíl od Komety výborný, vedli jste 1:0, ale kolem půlky utkání jste se začali rozsypávat…

„První třetinu jsme hráli dobře, jenže Kometa hrála na čtvrt plynu, to si řekněme otevřeně. Kvalita našeho týmu, který sem dnes přijel, na extraligu v mých očích nemá. Nic si nenalhávejme a podívejme se pravdě do očí. Pokud půjdu minutu po minutě, Kometa nás vycvičila ve všem. A to opravdu hrála na půl plynu, možná i na čtvrt.“

Věříte, že ve středu se situace obrátím druhým směrem a že do kabiny doputují toužebně očekávané peníze?

„Středa je den D, musíme to konečně rozlousknout. S chladnou hlavou, až opadnou emoce po zápase. Musíme s tím ale něco udělat. Tahle situace není pro nikoho dobrá. Pro naše trenéry, pro realizační tým, pro hráče, pro všechny.“

Nehazarduje už klubový majitel s udržením se v extralize? Hrozí, že se hráči rozprchnou ke konkurenci.

„Vůbec nevím, co nejvyšší vedení zamýšlí. Já můžu mluvit jen za hráče nebo za sebe. Momentálně jsem z toho v šoku a zklamanej. Pamatuju si dobře, jak ta organizace fungovala dřív a tohle mě zabíjí.“

Kouč Růžička tvrdí, že se do tréninku a zápasů frustrace z absence výplat neprojevuje. Myslíte, že jde o diplomatická slova?

„Sám vidíte, jak s tím my hráči bojujeme. Já vidím na klukách, že je to horší a horší. Je to jako mor, který se rozlézá okolo… Jestli se máme někde zlepšit, udělat krok dopředu, musíme udělat pořádek v penězích. Teď už je to základní věc. Já neznám v Česku, možná ani na světě žádnou firmu, která by tak dlouho lidem dlužila a poztrácela veškerou loajalitu vůči nim. Přitom my pořád chodíme do práce, neztrácíme morálku, dřeme. Já před svými spoluhráči smekám, nedá se nic jiného říct. Takové Pardubice nebo Vary se mohou bát o výsledky, ale na rozdíl od nás nebojují s tím, co my.“

Abyste nedopadli jako Medveščak Záhřeb, jenž postupně opustil KHL a nyní i EBEL…

„Může to přijít. Já však pořád doufám, že se vedení pochlapí, řekne nám pravdu do očí. Aby bylo jasno, že někteří kluci si mohou říci o jiné angažmá, anebo se stane něco a společně pojedeme dál. Upřímně, je strašně těžký s tím bojovat.“

Předpokládáte hromadné odchody z Chomutova? Ve čtvrtek vyprší přestupní termín v extralize.

„Já jsem pořád optimista. Věřím, že se v klubu pořád najdou lidi srdcaři, kteří ocení práci mančaftu, práci všech hráčů, trenérů a realizačního týmu. Že někdo přijde, sebere ty koule a upřímně nám řekne, jak to všechno bude. Čekám naprostou upřímnost, ať už kladnou nebo zápornou. Ať už konečně všichni víme, na čem jsme.“

V pondělí jste oslavil čtyřicítku, jak se vám s ní hraje?

„Kometa mi dala pěknej dárek, sedmičku… Já se ale cítím dobře, obelhávám svůj mozek. Říkám, že mi je dvacet plus dvacet.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:50. Mueller, 23:23. Zaťovič, 27:59. Orsava, 30:44. Hruška, 43:18. Malec, 53:13. Zaťovič, 53:37. L. Čermák Hosté: 06:21. Raška Sestavy Domácí: Vejmelka (Dostál) – D. Mikyska, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Bartejs, Z. Michálek, Malec – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kusko, Plekanec, Mallet – Orsava, Hruška, Vondráček – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Hosté: Pavlát (Stezka) – L. Kovář, Valach, Dietz, Knot, Jank, Buchtela, Trefný – Marjamäki, Šťovíček, T. Svoboda – Koblasa, Huml (C), J. Havel – A. Dlouhý, Raška, Duda (A) – Koblížek, Gut, Chrpa. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Malý, Komárek Stadion DRFG arena Návštěva 7016 diváků