Strach o Kaderku. V Ostravě na něj šly mrákoty a skončil v péči lékařů!

Kde se schovává? I ostravští diváci si všimli, že Kaderka coby tradiční »držák« při závěrečném zápase nefandí. Netušili, že v tu chvíli se o něj v útrobách arény starali lékaři a on se strachoval o své zdraví!

„Už je to dobrý, vyspal jsem se z toho,“ hlásil včera v poledne Aha! a popisoval okamžiky těsně po prohrané čtyřhře, které ho vyděsily. „Byly to hrozné nervy a já najednou cítil, že mi vylítl tlak. Motala se mi hlava, kolegové říkali, že jsem začal být poněkud rudý a pak bledý. Můžu vám říct, že jsem chvíli nevěděl, co se se mnou děje,“ přiznal.

Událost se snaží bagatelizovat, odmítá, že by šlo o srdeční slabost, či dokonce o infarkt. „Spíš kombinace emocionálního vypětí, frustrace, vydýchaného vzduchu a mého tlaku, na který beru prášky. Ono to bylo chvíli ošklivé. Nějak jsme se pak dostali do Prahy, spal jsem do desíti a už to vyprchalo,“ tvrdil Kaderka. ¨

Už zase mluvil bojovně a s optimismem hleděl do daviscupové budoucnosti. „Čeká nás baráž, kterou vyhrajeme. Vidím to nadějně. Teď jsme bojovníčci, pak budeme velcí bojovníci a pak zase vítězové!“ nepochyboval.