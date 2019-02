Psychicky zničený Pelta: Ve vazbě jsem spal v posteli po masovém vrahovi!

V květnu 2013 brutálně zabil Kevin Dahlgren v Brně Ivanovicích své čtyři české příbuzné. Šílená zpráva zasáhla celou republiku. Tehdejšího šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu nenapadlo, že bude jednou ve stejné vazbě jako tento americký vrah. Když byl Pelta v roce 2017 zadržen policií kvůli podezření z dotačních podvodů, dostal panickou ataku a byl transportován do specializovaného zařízení.

„Jak se mi udělalo špatně, tak jsem byl převezen do vazební věznice v Brně, na psychiatrické oddělení. Byl jsem na cele 524, to si pamatuju jako dneska, a dozvěděl jsem se, že posledním uživatelem této cely přede mnou byl Kevin Dahlgren. To na mě taky dolehlo, když jsem ležel na posteli po člověkovi, který zavraždil čtyři lidi. To mi teda nepřidalo na optimismu. Na psychiatrii, bez televize, rádia, jenom mříže. Nejlíp mi nebylo,“ prozradil Pelta, kterému se pocit úzkosti ze zatýkání často vrací.

„Vždycky, když vidím nějakou akci v televizi, když někoho zatýkají, protože ty zásahy jsou poměrně často, tak si říkám: Ty brďo, to jim nepřeju. Myslím na ty lidi, protože úroveň cel předběžného zadržení je nedůstojná. To je největší rána, kterou člověk může dostat.“