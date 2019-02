Pelta otevřeně o psychice, cele po vrahovi, Berbrově moci i přestupech | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Posila Hanousek: Základ? Mám před sebou čistý stůl VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak kauza zamávala s vaším osobním životem?

„Zamávala hodně. Byl jsem člověk, který zastával a ztratil významné funkce v Českém olympijském výboru, České unii sportu a samozřejmě na fotbalové asociaci. Nejvíc mě ale bolí, že jsem ztratil postavení, které jsem si vydobyl na mezinárodní fotbalové scéně. Byl jsem místopředsedou komise pro národní svazy při UEFA. To mě zasáhlo nejvíc. Netajil jsem se, že jsem měl vnitřní ambici kandidovat do výkonného výboru UEFA. Učil jsem se kvůli tomu i anglicky. Dosud jsem se s tím nevyrovnal, protože jsem přesvědčený, že jsem nic nespáchal. Tím pádem to ve mně vzbuzuje ještě větší zklamání. Pro český sport, hlavně pro český fotbal, a pro Českou republiku jsem toho v zahraničí hodně udělal. Tímto jsem ztratil společenské postavení a jsem vnímaný velice negativně. To je pracovní stránka věci. Je tu ještě osobní, protože to má velký dopad na atmosféru v mé rodině. Té to taky neprospělo. A je tu navíc jiný dopad kauzy.“

Který?

„Zdravotní. Já své práci dával od rána do večera sto procent, soboty i neděle. To se už tehdy podepsalo na mém zdravotním stavu, když se u mě před lety projevily psychické problémy, panické ataky. A v téhle nové situaci ve vazbě se to rapidně zhoršilo. Nejvíce na mě dolehlo těch 48 hodin v cele předběžného zadržení. Ten problém se mi tam znovu spustil a já se teď pořád a už dlouhou dávám dohromady, abych si srovnal svou hlavu a psychiku. Já ve vazbě už věděl, co dokáže ta panická ataka, tak jsem na to byl trochu mentálně připravený. Ale stejně mě tahle věc mimořádně zaskočila.“

Panická ataka, to je něco jako nesnesitelná úzkost?

„Panická ataka je věc, kdy je vám hrozně zle a nevíte, co se s vámi děje. Jestli máte infarkt, mrtvici, cokoli. Nemáte to, je to psychické. A nemá na to vliv, jestli jste veselý nebo smutný.