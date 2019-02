Osobní strážce Petry Kvitové promluvil: Drsný vzkaz Žondrovi!

Vy jste ten, který byl Petře po přepadení nejblíže, chránil jste ji. Jak vám je, když vidíte Žondru?

„Já bych ty pocity úplně nedokázal shrnout. Samozřejmě jsem se mu díval do očí a chtěl jsem vědět jeho reakci, jestli se podívá on mně. Bál se. Vždycky když viděl, že se na něj koukám, sklopil zrak.“

Co jste mu tím pohledem vzkazoval?

„Proč jsi to udělal? Proč tady hraješ takový divadlo? Proč se neomluvíš? Nepřiznáš se? Nebouchneš s sebou o zem a neřekneš, že tě to strašně mrzí, udělal jsem kravinu? Ať se k tomu postaví jako chlap, když už něco takového udělal! Ale on se nepodívá. Ani minule, ani dneska, ani nikdy.“

Člověka napadne, že byste ho si nejraději přetrhl...

„Moje pocity bych opravdu raději neventiloval... Každý může udělat chybu, ale musím přijmout trest a postavit se k tomu rovně. Strašně rád bych to vzal zpátky, ale nejde to, tak mě potrestejte. To bych čekal od chlapa. A že tam brečí jako ženská a kope kolem sebe, to je pro mě to nejhorší.“

Dostala se už Kvitová do stádia, že ve vypjatých chvílích vaši podporu nepotřebuje?

„Ona to zvládá dávno, je silná psychicky od samého začátku. Naše přítomnost jí jen dodává jistotu. Teď to z ní podle mě spadlo úplně a může to na kurtu začít válcovat v plné parádě!“

