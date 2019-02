Mluvčí Kvitové po soudu: Petra to čekala horší. Oddychla si, že je konec | iSport.cz

Jak Petra prožívala slyšení u soudu?

„Hodinu a půl vypovídala na otázky, které se týkaly jejího boje o život. Vůbec nemohla vědět, co se s ní bude dít, co ten muž v jejím bytě chce. Měla velmi vážně zraněnou ruku, mluvilo se o zkrvaveném telefonu. Ty vzpomínky se jí vrátily. Nicméně po výslechu se už usmívala a říkala: A teď už to pro mě definitivně skončilo.“

Nehrozí, že bude pozvána ještě jednou?

„Nejsem odborník na trestní právo. Podle jedné možnosti mohla stačit, že by byla čtena Petřina svědecká výpověď z přípravného řízení. Ale její výslech si vyžádala obhajoba, což jsme respektovali. Po této výpovědi jsme rádi, že tady Petra byla a že nejsou vůbec žádné pochybnosti o průběhu. Každý, kdo mohl Petru slyšet, tak ví, že odpovídala pevným silným hlasem a zvládla to podle mě velmi statečně. Snad byly definitivně vyvráceny nějaké spekulace, které se objevovaly.“

Jak se během líčení cítila?

„Seděla hodinu a půl sama v místnosti. Nicméně říkala, že se bála, že to bude daleko horší. Nebyly to pro ni po tenisové euforii jednoduché dny. Mluvit do posledního detailu o tom, jak se válela po zemi a jak ji pachatel odkopával mobilní telefon od krve, to není nic, co by kdokoliv z nás chtěl prožít. Ale ona věděla, že na to bude tázána a počítala s tím. Nebyla potřeba žádná příprava. Kdo tohle prožije, ten to bohužel nadosmrti nezapomene.“

Nechtěla se postavit tváří tvář obžalovanému?

„Tahle varianta byla prakticky vyloučena. Mohla být v oddělené místnosti anebo by vypovídala v soudní síni a obžalovaný by byl v tu dobu odveden někam jinam.“