Příbramský boss Starka ženil syna. V chomoutu šampionky!

Tuze jim to seklo. Ženich byl švihák a nevěsta jako z růže květ. „Jmenuje se Lucie, vede v Příbrami fitness centrum a Honza s ní cvičí,“ pověděl Aha! tchán o své okouzlující snaše.

Snad ze skromnosti zapomněl dodat, že ta ztepilá diva je šestinásobnou světovou šampionkou ve fitness step aerobiku! A teď ta svatba. „Mladí si přes agenturu vybrali hotel ve Velkých Karlovicích na slovenské hranici. Jeli jsme čtyři sta kilometrů a já jako bývalý hospodský jsem byl zvědavý, jaké to tam bude,“ připomněl si srdce Valašska Jaroslav Starka. „Ubytování i jídlo naprosto famózní. Všichni jsme byli spokojení,“ vyhodnotil ryze kladně hostinu.

Zkrátka pohoda, tedy až na ten svatební »dar« pro Honzu od mančaftu. Příbram dostala v generálce na ligu nakládačku 1:4 od druholigového Táborska. „Tak to jsem nadával. To byla ostuda a trapas. V sobotu jedeme hrát mistrák do Liberce a já jako věčný optimista věřím, že tam to bude jiné,“ vrátil se od hodování k fotbalu Starka.