Tenistka Hlaváčková je těhotná! Přeruší kariéru, ale nevyloučila konec

„Už dřív jsem říkala, že až budu mít děti, nebudu se už vracet. Jenže nikdy nevíte, co vám život připraví, takže teď pouze přerušuju kariéru a nechávám si otevřená zadní vrátka,“ cituje czechteam.info Hlaváčkovou.

Sympatická tenistka by mohla využít chráněného rankingu, ale v tuto chvíli se spíš soustředí na život po kariéře a sleduje, co by ji kromě aktivního sportu mohlo v příštích letech bavit a živit. A také se učí tančit.

„Vždycky jsem se to chtěla naučit, i třeba s tou vizí, že bych se jednou zúčastnila StarDance. To by mě lákalo. Záleží ale samozřejmě, jestli to bude v době, kdy o mě budou stát a jestli to bude v době, kdy na to budu mít čas,“ řekla.

Pokud kariéru skutečně uzavře, může na sebe být pyšná. V sedmadvaceti případech vyhrála turnaj WTA ve čtyřhře, vybojovala olympijské stříbro v roce 2012 a společně s Lucií Hradeckou vládly na French Open 2011 a US Open 2013.

„Jsem moc spokojená s tím, jak má kariéra probíhala,“ má jasno nastávající maminka Hlaváčková. „Jediné, čeho jsem nedosáhla, je první místo na světě. Ale ranking je jenom číslo, pro mě byly důležitější jednotlivé úspěchy. Nejvíc pro mě byla a vždycky bude olympijská medaile,“ připomněla.

Novinku už oznámila trenérům i parťačce Strýcové. Té se to snažila říci co nejdříve, aby jí dala co nejvíce času na hledání nové partnerky. "Volala jsem jí to prakticky hned po kontrole. Křičela radostí, takže dost v pohodě," líčila.

Teď se hýbe jen pro radost, začala třeba tančit, což chtěla až po konci kariéry. Snaží se bezproblémového průběhu těhotenství využít k rozvíjení svých aktivit v médiích. "Tahle práce mě baví a přináší mi něco podobného, co mi přinášel tenis. Doufám, že mi ty plány vyjdou. Hrozně bych se chtěla zúčastnit olympiády jako reportérka," doplnila.