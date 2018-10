V dnešním čtvrtfinále Sestini Hlaváčková se Strýcovou vyhrály nad slovinsko-španělským párem Andreja Klepačová, María José Martínezová hladce 6:1 a 6:2. Krejčíková se Siniakovou pak v prvním utkání po posunu do čela deblového žebříčku porazily krajanku Květu Peschkeovou s Američankou Nicole Melicharovou 6:1 a 6:4.

Turnajové trojky Sestini Hlaváčková a Strýcová prohrály s Krejčíkovou a Siniakovou v semifinále Roland Garros. "Proti nim to bude velká výzva. Jsou mladé a první na světě," řekla Sestini Hlaváčková, která loni vyhrála Turnaj mistryň s Maďarkou Tímeou Babosovou a jako první Češka může titul obhájit. Martina Navrátilová kralovala deblu na vrcholu sezony i šestkrát za sebou, ale tehdy reprezentovala USA.

Hlaváčková se Strýcovou hrály s Klepačovou a Martínezovou před třemi týdny v Pekingu a tehdy jim na závěr uštědřily "kanára". Dnes v jízdě pokračovaly. Lépe podávaly i returnovaly, na síti byly jisté a od stavu 1:1 získaly sedm her v řadě.

"Jsem hrozně ráda, jak jsme hrály. Byla jsem den před zápasem hrozně nervózní a v tréninku mi to nešlo. Říkala jsem si: 'Nebuď přemotivovaná, nebuď přemotivovaná'. Proto mám radost," oddechla si Hlaváčková. "Obě jsme se skvěle hýbaly, byly aktivní zezadu i na síti. Byly jsme precizní, jak jsme chtěly," podotkla Strýcová.

Diváky nadchla přestřelka volejů ve druhém setu. Hlaváčková kvůli prasátku promáchla, přesto stihla napodruhé dostat míč přes síť. "To se mi nikdy v životě nestalo. Myslela jsem, že to bude mít Bára, ale když jsem viděla, že je na patách, bylo mi jasné, že to nikdy nemůže mít. Tak jsem se ještě ohnala. Docela štěstí, musím říct."

Před sobotním semifinále budou mít podobně jako na grandslamu den volna. "To není špatné," culila se dvaatřicetiletá Hlaváčková a stejně stará Strýcová v dobré náladě dodala: "Je to fajn. Už máme věk, my už to potřebujeme."