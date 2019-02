Českého brankáře v KHL chytil rapl. Disiciplinárka ho poslala na dovolenou!

Mistra světa z roku 2010 chytil rapl, jakmile zjistil, že ho rozhodčí hodlá za docela nevinný zákrok vůči dotírajícímu McMillanovi vyloučit. Nejdřív se mu to snažil rozmluvit ústně, z čehož vypramenil osobní trest.

To už vsetínský rodák nerozdýchal vůbec a rozhodl se jednat po Valašsku; po arbitrovi odpálil zlomenou soupeřovu hůl, která před ním ležela. Trefa to byla přesná a rozhodčí po ní gólmanovi bleskurychle ukázal, kudy vede nejrychlejší cesta do sprch.

Byla to poslední akce, kterou letošní KHL český fantom obohatil. O den později od vedení soutěže vyfasoval pětizápasový trest i blíže nespecifikovaný finanční postih. A protože Slovan už čekají jen dva poslední duely základní části, může Štěpánek s několikadenním předstihem zamířit na dovolenou.