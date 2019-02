Oslavy? Jste blbci, sjel Carolinu expert a říká NE play off. Klub ho stírá | iSport.cz

Carolina v noci ze soboty na neděli porazila díky 33 zákrokům Petra Mrázka Dallas 3:0, v únoru vyhrála sedmé z devíti utkání a na druhou divokou kartu na Východě, kterou má v ruce Montreal, potřebuje jen o bodík víc.

O výsledku bylo rozhodnuto tři minuty před poslední sirénou, kdy Antona Chudobina potřetí propálil Micheal Ferland. V jiném „stánku“ by diváci zatleskali, vyhodili zbytky popcornu a zamířili do garáží, aby stihli zavčasu vyparkovat své automobily.

V PNC Areně ale letos platí jiná pravidla, drtivá většina z 14.369 fanoušků v ochozech zůstala na svých místech a těšila se, co zase domácí hokejisté vymyslí. Bude bowling, skoky na mantinel, domino, nebo ježdění na hokejkách? Hurricanes letos na domácím ledu vyhráli z 29 zápasů 16 a jen devětkrát nebodovali, takže fandové už byli zvyklí na ledacos.

Trpělivost se vyplatila, Mrázek a spol. si publikum nejprve roztleskali, pak obránci ročníku 94 Brett Pesce a Jaccob Slavin drželi ve vzduchu hokejku, pod kterou zbytek týmu musel projíždět. Výška hole se samozřejmě snižovala a průjezd byl pro hokejisty včetně první hvězdy zápasu Petra Mrázka čím dál obtížnější.

VIDEO: Podívejte se na zatím poslední oslavu Caroliny s fanoušky v PNC Areně

We set the bar tonight 🔥 pic.twitter.com/dDJMsmcQlw — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) February 17, 2019

Ve stejném čase ve studiu televize CBS letěl tlak 85letého komentátora Dona Cherryho opačným směrem. Kontroverzní expert, který rád nosí extravagantní obleky, se vzteky pořádně rozparádil. „Je to úplně absurdní! Poslouchejte mě dobře: tohle je NHL. Rod Brind´Amour je výborný trenér. Tihle kluci jsou ale pro mě blbci," vztekal se během vysílání slavného pořadu „Hockey Night in Canada“ Cherry, který použil výraz "jerk".

To se dá přeložit jako debil, pitomec nebo hňup.

„Řeknu vám: ať to v play off raději nedělají!" pokračoval Cherry, mimochodem bývalý trenér Bostonu v éře Bobbyho Orra. „Tohle je snad vtip. Je šílené, jak mladí kluci sebestředně projevují radost z vyhrávání. Co jsou zač? Banda pitomců? Vím, že zbytek lidí a všichni komentátoři se bojí říct něco podobného. Já vím, o čem mluvím. Už to prostě nedělejte!"

VIDEO: Podívejte se na vzteklou reakci Dona Cherryho

Don Cherry absolutely rips the Carolina Hurricanes for their post-game celebrations 😬 pic.twitter.com/aj7ekDD4f9 — Gino Hard (@Ginohard_) February 17, 2019

Odveta na Twitteru a ve fanshopu

Nešlo o první nelibou reakci, která se na hokejisty z Raleighu snesla. Už v listopadu borce Caroliny pořádně vysprchoval Brian Burke, bývalý generální manažer Vancouveru, Toronta či Anaheimu, který právě Ducks dotáhl v roce 2007 k zatím jedinému Stanley Cupu v historii.

„Prostě mi to vadí. Myslím, že to je neprofesionální a do naší ligy to nepatří," neskrýval Burke svůj názor za žádné fráze. „Neříkám, že se to má zakázat, nebo že na to lidi mají nadávat. Jen říkám, že to nemám rád," pokračoval s tím, že jakmile Carolina doma zvítězi, tak údajně obratem vypíná televizi.

Burkeho umírněná kritika se žádné reakce ze strany vedení Caroliny nedočkala, Cherryho výlev už byl ale poněkud přes čáru. V neděli se na klubovém eshopu objevila trička s nápisem „Bunch of Jerks“, čili banda pitomců.

Yes, these will be available online. https://t.co/QbivwAS7gm — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) February 17, 2019

Podobný popisek („To jsme my, ta banda pitomců se zábavnými oslavami“) visel na klubovém Twitteru také v informacích pod titulní fotkou a prostor našli marketéři Hurricanes i pro speciální koláž.