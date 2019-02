Šílenci na bodech. Kučerov a Kane boří pořádky NHL, co se dělo v Chicagu? | iSport.cz

Zatím poslední hrací den NHL, neb šestice nočních zápasů, ukázal, jak moc jsou Kučerov a Kane letos dominantní. Kučerov měl prsty ve všech pěti brankách Tampy (2+3) a jeho tým máznul Columbus 5:1. Super Rus bral pět bodů v NHL podruhé v kariéře, poprvé se mu podobná frajeřina povedla 22. prosince 2018 proti Edmontonu, tehdy čtyřikrát přihrával a jednou pálil do černého.

"Není to o mně. Hokej je týmová hra a každý může být dnes s výkonem spokojen," zůstává ne zemi rodák z kavkazského Majkopu, kterému aktuálně chybí jediný bod k překonání stobodové hranice (29+70) a zároveň k vyrovnání osobního maxima z předchozí sezony. Zatímco v uplynulém ročníku potřeboval k dosažení magické mety 80 zápasů, v té aktuální odehrál o dvacet utkání méně!

Kanadské bodování NHL: 1. Kučerov (Tampa Bay) 60 zápasů, 99 bodů (29+70)

2. P. Kane (Chicago) 59 90 (36+54)

3. McDavid (Edmonton) 57 83 (31+52)

4. Point (Tampa Bay) 59 78 (35+43)

5. J. Gaudreau (Calgary) 59 78 (29+49)

6. MacKinnon (Colorado) 59 76 (29+47)

7. Rantanen (Colorado) 59 76 (24+52)

8. Stamkos (Tampa Bay) 60 72 (33+39)

9. Crosby (Pittsburgh) 56 72 (25+47)

10. Marchand (Boston) 59 70 (23+47)

*19. Pastrňák (Boston) 56 66 (31+35)

"Je to naprosto výjimečný borec. Dnes jsme nepředvedli vůbec dobrý výkon, ale náš špičkový hráč to vzal na sebe. Máme štěstí, že si odvážíme dva body, je to jen zásluha Nikity a brankáře Vasilevského," uznal na tiskové konferenci trenér Lightning Jon Cooper, jehož svěřenci vyhráli šesté utkání v řadě a s 94 body suverénně kralují celé NHL.

VIDEO: Podívejte se na dva góly a tři asistence Nikity Kučerova proti Columbusu

V posledních pěti zápasech 25letý Kučerov posbíral 18 bodů (7+11) a počet přihrávek zaokrouhlil na 70, čímž stanovil nový klubový rekord. Bývalí držitelé rekordních 68 asistencí Martin St. Louis (sezona 2010/11) a Brad Richards (2005/06) mohli jen poslat gratulaci!

"Je to naprosto jedinečná událost, každý, kdo se zajímá o NHL, by měl letošní počínání Kučerova sledovat. A je úplně jedno, zda fandíte či nefandíte Tampě. On boří staré pořádky! V sezoně 2006/07 Mario Lemieux sesbíral v 60 utkáních 97 bodů, to jen pro ilustraci, do jaké společnosti se Kučerov dostal," napsal na svůj Twitter novinář renomovaného serveru The Athletics Joe Smith.

Noční můra každého brankáře

Kučerov má v čele kanadského bodování náskok devíti bodů na Patricka Kanea z Chicaga. Američan ale dělá, co může, aby svého rivala nepustil do většího trháku. Z noční šílené domácí přestřelky proti Ottawě (8:7) vyrýžoval tři body a bodoval v 18. zápase v řadě.

Delší bodová šňůra se v této sezoně nikomu jinému nepodařila! Třicetiletý rodák z Buffala si v jejím průběhu vylepšil statistiku o 40 bodů (14+26) a stal se čtvrtým hráčem historie NHL, který dokázal přihrát na gól alespoň v 17 utkáních v řadě. Delší šňůru měli jen Wayne Gretzky (23 duelů), Adam Oates (18) a Paul Coffey (17).

VIDEO: Podívejte se na fantastických patnáct branek v sestřihu zápasu Chicaga s Ottawou

První hvězdou zápasu v United Center ale paradoxně nebyl Kane, nýbrž jeho spoluhráč Alex DeBrincat, který nastřílel hattrick a navíc dvakrát přihrával.

"Pěkně šílené utkání. Vzhledem k tomu skóre mi to připomnělo letní hokej. Je dobře, že jsme zvítězili, na ničem jiném nezáleží. Odrazíme se od toho," prohlásil DeBrincat, který se dočkal čtvrtého hattricku v kariéře a zároveň si stanovil osobní maximum v počtu bodů.

Utkání, ve kterém se představili všichni čtyři brankáři (týmové jedničky Collin Delia a Anders Nilsson se pakovali už v průběhu první třetiny, ve které padlo devět kousků), počtem branek srovnalo letošní rekord v počtu nastřílených branek. Patnáct gólů padlo ještě 4. prosince při duelu Calgary s Columbusem (9:6).

"Takhle nějak vypadá noční můra každého brankáře. Je šílené, že z takového zápasu máme dva body, je to malý zázrak. Fanoušci dostali za své peníze myslím plnohodnotnou odměnu," trefně shrnul své pocity gólman Blackhawks Cam Ward, který po vystřídání kolegy Colina Delliy inkasoval ještě čtyřikrát z 28 střel.

"Na tribuně jsem měl rodinu, nebudu lhát, takhle jsme se jim a našim fanouškům prezentovat určitě nechtěli," přidal postřeh maskovaný muž Senators Craig Anderson.