Neumannová o MS v Liberci, dluzích i rozchodu s Jindrou: Už si to ponesu navždy

Co se vám v souvislosti s Libercem vybaví?

„Těžké dva roky života. Spíš vzpomínky, mezi kterými ty pozitivní hledám dost složitě.“

Jaké tedy jsou ty pozitivní?

„Ráda vzpomínám na většinu lidí z party, která s námi pracovala. Stejně tak na některé sportovní zážitky jako medaili Lukáše Bauera.“

A ty negativní?

„Nerada vzpomínám na to klima okolo, kdy člověk neustále někde bojoval a něco vysvětloval.“

I po 10 letech se část věřitelů domáhá svých peněz. Mrzí vás dluh, který po šampionátu zůstal?

„Samozřejmě mě to mrzí. To by mrzelo každého. Nikdo z toho neměl radost.“

Proč závazky nebyly splaceny?

„Těch faktorů bylo víc. Ať už to byl kurz franku, sněhová kalamita nebo méně diváků, než se čekalo. Ale tím hlavním důvodem bylo to, že jsme utratili daleko víc peněz za dodělávky a přípravu areálů. Tam vzniklo dost vícenákladů, se kterými v rozpočtu nikdo nepočítal.“

Takže to nebylo tak, že by si někdo namastil kapsu?

„Já mluvím za organizační část, já jsem v žádném případě neviděla do investičních věcí, které šly bokem, a řešilo si je město. Takže se proti tomu musím ohradit. Tak to určitě nebylo.“

Udělala byste dnes něco jinak?

„Samozřejmě, ale teď mám daleko víc informací, které jsem tenkrát neměla. I víc zkušeností. Ale to jsou taková kdyby.“

Spolu s vámi se na pořádání podílel i váš expartner Josef Jindra. Hodnotíte jeho přínos pozitivně, či negativně?

„To tak nejde říct. Co se týká konkrétní práce pro šampionát, tak se mi snažil hodně pomáhat. Byl oficiálně jedním z nás. Já bych spíš řešila jinak tu situaci před tím, než jsem začala na této akci spolupracovat.“

To znamená, že byste do toho znova nešla?

„Při současných informacích a mých zkušenostech bych to nevzala. Ale to se znovu vracíme k tomu, že jsem měla jiné informace než teď.“

Změnilo vám mistrovství život?

"Tuhle akci si už navždy ponesu. Já jsem dělala, co jsem mohla, a změnilo mi to především soukromý život.“

Nedlouho po šampionátu jste se s Josefem rozešli. Přežil by váš vztah nebýt Liberce?

„Myslím, že asi ne. O něco déle by asi vydržel, ale asi by to nemohlo dlouhodobě fungovat.“