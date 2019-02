Jágr v superformě! Co takhle ještě jeden návrat, mistře? Říha repre nevyloučil!

Bylo to strastiplných 365 dní se 46 »járy« v občance. Sotva vyléčil jedno, přišlo další.

Neustálé oddalování návratu štvalo fanoušky i jeho. Žádná sláv to nebyla ani dom – jeho vztah s Verunkou Kopřivovou (27) byl prý jak na houpačce. Jenže jak mávnutím kouzelného proutku se po oslavě 47. narozenin, které měl minulý týden, vše změnilo. V pondělí v Havířově (2:0) poprvé po roce naskočil do utkání za své »Kladýnko« a ve středu se premiérově ukázal i vlastním fanouškům proti Ústí nad Labem (3:2). Hned z toho byly dvě asistence, které nadchly ochozy.

Jako by Jágr ze dne na den omládl o 10 let. Tak pozitivní vliv na něj mělo jen to, že se mohl vrátit do zápasového kolotoče. Zatímco ještě na podzim přiznával, jak je to s chutí k dřině v jeho letech stále těžší a těžší, teď má elán dorostence. „Prostě se cítím dobře. Bez únavy. Naopak bych teď v klidu mohl jít hrát další zápas,“ tvrdil jen, co dohrál mač proti Ústí.

Navíc tahle »osmašedesátá« míza evidentně prospívá i jeho životu v soukromí. Účty v Blavě Jaromírovým motorem je touha dotlačit Kladno přes play off první ligy a následnou baráž do extraligy. A co pak?

Nenechá se, když už bude v laufu, přemluvit k dalšímu návratu – tentokrát do reprezentace na mistrovství světa? Fanoušci by ryčeli blahem, a navíc má s Bratislavou nevyřízené účty. Před osmi lety tu před domácím publikem na šampionátu sahal po zlatu, jenže jeden nevydařený mač přebarvil medaili v bronz.

Kouč nároďáku Říha: Jardova přítomnost v kabině je pro spoluhráče vzpruhou!

Foto Barbora Reichová (Sport)

Může Jaromír Jágr po čtyřech letech znovu obléknout dres se lvem na hrudi? Zní to spíš jako sci-fi . Nicméně trenér národního mužstva Miloš Říha (60) jeho možný návrat do reprezentace úplně nevyloučil!

Snaží se vás Jaromír povedeným návratem zviklat, abyste jej vzal na mistrovství světa?

„Zatím jsem o tom nepřemýšlel. A myslím si, že sám chce v první řadě pomoci klubu, na což se bude soustředit.“

Může být ještě platným hráčem?

„Už jeho přítomnost v kabině je pro spoluhráče vzpruhou a motivací. A pokud mu vydrží zdraví, bude platný i na ledě.“

Co říkáte na to, jak právě na ledě opět válí?

„Musím říci, že mě jeho návrat překvapil. Po tak dlouhé přestávce jsem v něj už příliš nevěřil.“ Jaký je podle vás důvod, že i ve svých letech sebral motivaci a podařilo se mu vrátit? „Je zřejmé, že se zdravotně cítí dobře a chce pomoci svému klubu k návratu do extraligy. Jeho láska k hokeji je navíc všeobecně známá.“