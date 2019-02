Podívejte se, jak trenér Slavie Trpišovský v Genku shazoval kila navíc!

Z Trpišovského je elitní fotbalový trenér, jenž ve čtvrtek v Belgii dovedl Slavii do osmifinále Evropské ligy, když jeho svěřenci v Genku uspěli senzačně 4:1. Za týden kouč oslaví 43. narozeniny a v tomhle věku stačí knedlík a ta mrcha váha ukáže zase o něco víc!

„Je to pro něj vážné téma. Zakousl se do toho a snaží se s nadváhou něco dělat,“ uvedl zdroj blízký týmu Slavie! On Jindřich nikdy nebyl jako proutek, ale přece jen je znát, že při angažmá v Praze kulantně řečeno zesílil.

Když už ho direkt do nosu na nedávném soustředění v Portugalsku připravil o každodenní potěšení a přestal hrát se svěřenci bago, vrhl se na běh. „Bago hrát nemůžu, dokud tam na mě číhá Honza Bořil,“ rýpl si do svého mučitele, s nímž na hřišti havaroval a pak cestoval po portugalských špitálech, než se našel ten pravý, který mu nos srovnal.

Ale na břicho pomáhá jen tvrdá práce a na tu Trpiš ani v blahobytném angažmá v Edenu nezapomněl. „V Genku můžete narazit na jednoho fotbalového trenéra, který si běháním čistí hlavu před důležitým mačem,“ popsal své fotky funícího kouče komentátor České televize Jaromír Bosák.

Tak určitě, hlavě pohyb asi taky dělá dobře.