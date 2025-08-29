Kapitán zlaté hokejové generace Robert Reichel: Oženil syna!
Zahřálo ho u srdíčka, že jablko nepadlo daleko od stromu a slavné příjmení Reichel nezmizelo z hokejové reprezentace. Teď se dmul Robert (54), olympijský šampion z Nagana a trojnásobný mistr světa, pýchou znovu. Kristian (27) do toho praštil!
„Pochválil mě možná pětkrát v životě. Kdyby mě pořád plácal po zádech, možná bych se nikam neposunul,“ vyprávěl kdysi o začátcích hokejové kariéry Reichel junior. Nyní si zasloužil pochvalu šestou! Útočník Mannheimu, který v uplynulé sezoně pod zlatým koučem Rulíkem poprvé nakoukl do seniorské reprezentace, leč marně bojoval o účast na mistrovství světa, si vzal dlouholetou lásku Terezu.
Veselku měli v romantickém penzionu Na Kmíně v Polabí, kde nedávno okroužkoval Filip Chytil (25) z Vancouveru svou milou Nikol. Hrdý táta, kapitán zlaté generace a litvínovský patriot »Albi« starší stihl synův velký den ještě před turnajem reprezentačního výběru hráčů do 20 let v Chomutově, kde působí jako asistent trenéra Augusty. Češi ve středu rozdrtili Slováky 10:2.
Víte, že... Robert Reichel má s manželkou Karin ještě dceru Dianu (24).