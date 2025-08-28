Rozruch na US Open: Parťačky Krejčíkové a Siniakové se do sebe pustily!
Tenhle duel na US Open vyvolal poprask! K tomu nejzásadnějšímu totiž došlo až po úplném konci. Taylor Townsendová (29) zamířila k síti přijmout gratulaci od soupeřky Jeleny Ostapenkové (28). Dočkala se ale jen slovní sprchy.
Turnajová pětadvacítka US Open z Lotyška je známá svými výbuchy emocí. A tentokrát naprostý dynamit vrhla na soupeřku Townsendovou. Za bouřlivé kulisy domácí Američanka s úsměvem přicházela k síti. Stav zápasu pro ni skončil vítězstvím 7:5 a 6:1. Ostapenková jí podala ruku a spustila vodopád výčitek. Úsměv z tváře Townsendové rychle zmizel, byla viditelně zaskočená.
„Řekla mi, že nemám žádnou úroveň, žádné vzdělání a že uvidíme, co se bude dít, až se dostaneme mimo USA,“ prozradila pro stanici ESPN Townsendová. „Takže se na to těším. Už jsem ji porazila jsem ji v Kanadě, takže mimo USA, tak uvidíme, co k tomu ještě řekne. Je to soutěživost, lidi se vztekají, když prohrají. Někteří pak říkají nepěkné věci,“ dodala deblová parťačka Kateřiny Siniakové..
Ostapenková to ihned schytala na sociálních sítích. „Páni, kolik zpráv jsem dostala, že jsem rasistka,“ zírala na Instagramu a nařčení z rasismu důrazně odmítla. Americká hráčka dostala dotaz, zda vnímala věty od své soupeřky jako rasismus. „Na to se budete muset zeptat jí. Já jsem to takhle ale nebrala,“ odvětila Townsendová.
Za vše údajně mohlo »prase« (dotek pásky, pozn. red.) při stavu 5:5 v prvním setu, po kterém Lotyška čekala od Townsendové omluvu, jak bývá mezi tenisty zvykem. Ta ale nepřišla.
|Obě hráčky se ještě mohou utkat v deblu. Mají dokonce české partnerky. Townsendová tvoří dvojici s Kateřinou Siniakovou a Ostapenková hraje spolu s Barborou Krejčíkovou.