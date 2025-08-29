Experti o Slavii v LM: Ostudu neudělá, uhraje víc bodů než Sparta. Překvapí s Barcelonou
ANKETA | Slavia poznala své soupeře v hlavní fázi Ligy mistrů. Do Edenu dorazí Barcelona, Arsenal, Bodö a Athletic Bilbao. Na venkovní zápasy pak „sešívání“ vyrazí na trávník Interu Milán, Atalanty Bergamo, Tottenhamu a Pafosu. V součtu tedy nic snadného pro svěřence trenéra Jindřicha Trpišovského. Deník Sport a iSport oslovil experty a položil následující dotazy: Jaký je váš první dojem z losu? A kolik Slavia udělá bodů?
Petr Ruman, trenér, expert deníku Sport
Může překvapit s Barcelonou
„Není to ani vyloženě hratelné, ani smrtelné, v Lize mistrů si prostě nevyberete. Je celkem jasné, že postupové klíče leží v Pafosu plus domácích zápasech s Bilbaem a Bodö. Pokud bych měl vybrat favorita, kterého by Slavia měla překvapit, doufal bych v Barcelonu. Je to skvělé mužstvo se skvělými individualitami, ale v mých očích je obrovský rozdíl s ní hrát doma i venku. U zbytku týmů už je to ohromně těžké, třeba italské týmy Inter a Atalanta budou na svých hřištích velice dobře takticky nachystané. Mám ale pocit, že Slavia udělá více bodů než Sparta. Nemá za sebou kvalifikaci, přípravu směřovala na ligu, teď se může soustředit na Ligu mistrů. Nejde vypálit, kolik přesně bodů získá, ale zkusím odvážný tip – jedenáctka je pěkné číslo.“
Stanislav Levý, expert deníku Sport
Je to vážně síla
„Los nadělil Slavii různorodé atraktivní soupeře. Barcelonu s Arsenalem mají doma, venku dva italské mančafty, navrch Tottenham a Bilbao. Je to vážně síla. Zároveň dostala i kluby, se kterými může bodovat, a tím myslím Pafos a Bodö. Věřím tomu, že Slavia dokáže nějaké dobré výsledky uhrát, ale určitě se musí dostat do lepší formy. Také trenér Trpišovský říkal, že rozjezd do sezony mají každý rok těžší. Body se těžko odhadují. Je také otázkou, jakou formu bude mít konkurence ve chvíli, kdy Slavia půjde proti nim. Na postup do vyřazovací fáze bude potřeba udělat deset nebo jedenáct bodů, což nebude vůbec nic jednoduchého. Přesný počet říkat nebudu, protože se nechci nechat ovlivnit současnou formou Slavie.“
David Kobylík, expert Sportu
Šest soupeřů je jinde
„Jde o jeden z nejtěžších možných losů. Čekal jsem někoho slabšího ze třetího a čtvrtého koše, ale třeba hrát na Pafosu, bude extrémně těžké. Na Kypru jsem působil. Vím, o čem mluvím. Nesmírně složitý bude i domácí zápas s Bodö. Norský tým udělal obrovský posun, je to zcela nadstandardní celek. Na jakého soupeře se nejvíc těším? Řeknu to takhle: kdybych nebyl obrovský fanoušek Realu, tak na ten tým, který nemůžu vyslovit. Tím pádem ale říkám Arsenal. Je to absolutní špička v oboru. Věřím, že dokáže vyhrát Premier League. To je úplná topovka na seznamu. Kdyby Slavia získala deset bodů, byl by to úžasný výsledek. Nejsem však přesvědčený, že by toho měla dosáhnout. Musela by porazit tři soupeře, ale šest mančaftů je úplně jinde. Pro fanoušky je to však nejlepší los, co mohl být.“
Ladislav Vízek, olympijský vítěz, fotbalová legenda
Slavia nedostane příděly
„Když jsem slyšel první čtyři soupeře - Barcelonu a Arsenal doma, k tomu dva italské celky - tak jsem dostal závrať. Strašně jsem si přál Barcu. O lístky bude šílená mela, do Edenu by se nacpalo klidně padesát šedesát tisíc lidí. V Česku je úžasně populární, má tady spoustu fanoušků. Navíc je to moc sympatický tým v čele Yamalem. Myslím, že Slavia koeficientu moc nepomůže, bude to za ni muset vzít někdo jiný. Los je nešikovný, doma jsem si přál slabší soupeře, místo toho přijedou zabijáci. Porazit doma Arsenal nebo Barcelonu, to není zrovna nejlehčí úkol. Na postup to nevidím, říkám to s těžkým srdcem. Zároveň si myslím, že Slavia neudělá ostudu. Mají systém, umí být nepříjemní. Příděly dostávat nebude.“