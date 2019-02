Slavia i Trpišovský v euforii z postupu. Jindro, jsi bůh! rozplýval se Tvrdík | iSport.cz

Trenére, jste šokovaný průběhem zápasu?

„Vstoupili jsme do něj dobře, tedy až na to, jak jsme dostali ten gól... Hráči skvěle pracovali, drželi jsme se taktického plánu, bohužel ta chyba Ondry, co vznikla... Možná vlastně i bohudík, protože v kontextu celého zápasu nám to pomohlo, dodalo sebedůvěru a od té chvíli jsme výborně napadali, napadali nám tam i góly, které v předchozích utkáních končily na tyčích, břevnech, nebo u gólmanů. Velká pochvala pro náš tým, strašně jsem z něj cítil, že to chce dokázat. A jsem rád, že jsme se lidem omluvili za předchozí zápas v Plzni.“

Dekujeme Jindro. Jsi buh. Tohle je nova Slavie, o ktere snime. Podekovani celemu tymu a fanouskum v Genku za skvelou podporu! pic.twitter.com/Jx7M4tmv3I — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 21. února 2019

Bylo o to těžší uspět, protože jste měli za sebou nedělní výbuch ve šlágru?

„Určitě by tenhle výsledek mohl mužstvu dodat sebedůvěru, pohodu do dalších zápasů, aspoň v to pevně doufám. Minulý zápas byl těžký, nevyšel nám, dneska to bylo zase těžké, ale je z toho postup. Hráči mají možná radost i proto, že zůstáváme dál ve třech soutěžích, a bude víc prostoru dostat se na hřiště. Nechci to říkat, protože to určitě zakřiknu, ale máme šanci přivést do Edenu velký tým, lidi by mohli přijít na velký zápas, i za to jsme takhle dlouhou dobu bojovali.“

Nebál jste se, že změn, kterých jste udělal pět oproti nedělnímu šlágru, bude moc?

„Neriskovali jsme, vůbec. Dělali jsme to nejlepší pro dobro týmu, abychom to zvládli. Dlouho jsme nad tím s trenérským týmem seděli a hledali optimální variantu, abychom v sestavě měli vhodné hráče pro náš způsob hry, taky podle soupeřova způsobu a zároveň podle formy kluků. Skládali jsme sestavu i tak, jak budeme reagovat v průběhu utkání. Risk to vůbec nebyl, udělali jsme to nejlepší, co ten tým potřeboval.“

Ale tři hráči neměli na jaře ještě ani minutu...

„Velká poklona před nimi, nehráli dlouho soutěžní zápas, a takhle to zvládli. My ale byli přesvědčení, že tohle je opravdu ta nejlepší varianta, klíč, abychom byli úspěšní.“

Podle čeho jste se tedy rozhodovali?

„Klíč jsme viděli v pokrytí Malinovského s Pozuelem. Malinovskij nám dělal obrovské problémy v Praze svou prací na velkém prostoru a zásobováním ofenzivních hráčů. Klíč byl vybrat tři hráče, kteří se obětují pro tým, naběhají šestnáct kilometrů a vyřadí tyhle dva ze hry, a zároveň taky pomůžou útoku. O Traorém jsme uvažovali už na Plzeň, nakonec toho litujeme, že jsme ho tam nedali už v neděli... Tihle hráči ale mají velkou energii, umí rozběhat zápas. To samé Lukáš Masopust, který si měl předávat Trossarda s Vláďou Coufalem, zvládali to skvěle.“

Neměl jste trochu hlavu na špalku i vy, kdyby tolik změn nevyšlo?

„Takhle to neberu. Jasně, není to jednoduché, ale v téhle pozici se prostě musíte rozhodnout, někdy to vyjde, a někdy třeba ne. Nám tahle varianta vycházela jako nejlepší, i to, jak jsme chtěli dostřídávat. Těm hráčům zkrátka musíte věřit, máme je denně na očích a vidíme, jak se chovají, jak pracují. Co se zdá jako nelogické řešení, může být trefné, může to vyjít, jako nám to vyšlo teď, a jako nám to nevyšlo v Plzni... Je to hlavně super pro hráče samotné, protože kdybychom propadli, v konkurenci, jaká tu je, by možná na další šanci čekali hodně dlouho.“

Na koho teď v osmifinále?

„Já to nemůžu říct, zakřiknul bych to. Tak to řeknu takhle: Chci Krasnodar.“