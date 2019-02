Trpišovský vytáhl pět trumfů: měl asi šťastnou ruku, smál se Masopust | iSport.cz

Ale prohrávali jste...

„Mně osobně to nesebralo, stejně jsme ten gól potřebovali dát a myslím, že nás to ještě nastartovalo.“

Bylo nutné podpořit Ondřeje Koláře, aby se jeho chyba neopakovala?

„Myslím, že zas tak těžké to neměl, je to silná osobnost. A gólman, který hraje nohama tak často jako on, se takových chyb za celou sezonu těžko vyvaruje. Myslím, že na to musel být i připravený, že to jednou prostě musí přijít. Ale on nás podržel v prvním zápase, tak my jeho ve druhém.“

Nakonec jste převálcovali Racing 4:1, nešokuje vás to?

„To jsme si ani nepředstavovali, nakonec to mělo docela hladký průběh ve druhé půli. Ale byla to šichta, teď je to o to sladší.“

Přitom v sestavě jste měli hodně změn, neříkali jste si, že jste si i přesto sedli?

„No, nevím, ještě to určitě bude trvat, než se pořádně sehrajeme. S klukama jsem takhle nastoupil poprvé, takže ještě sehrát náběhy a podobně... Ale měli jsme jasně danou taktiku, kterou jsme do puntíku plnili, a to byl klíč k úspěchu.“

Možná jste tou taktikou zaskočili i soupeře, který působil v obraně hodně nejistě.

„Pro každého je nepříjemné, když vás někdo takhle honí a napadá a nedá vám vydechnout. Nám se ten zápas i díky tomuhle povedl.“

Velký slávistický večer, sešívaní rozdrtili Genk 4:1! Limberský potopil Plzeň 720p 360p REKLAMA

Překvapilo vás, že jdete do základu?

„Ne, čekal jsem na tuhle šanci, věděl jsem, že jednou přijde a přišla teď. Jsem za ni rád.

A máte pocit, že jste svou šanci chytil?

„Udělal jsem všechno pro to, abych hrál dál, ale vím, že to nebylo ještě úplně ono, tak fotbalové, jak by si každý představoval, ale hrál jsem po dlouhé době.“

Nebyla nervozita mezi hráči, že vás jde tolik nových do sestavy?

„Já nic takového necítil, trenér prostě ukázal na tuhle sestavu. Je nás tu hodně a všichni hrát nemůžou, to musí každý respektovat.“

Není obdivuhodné, že vy, Simon Deli a Alex Král nemáte na jaře ani minutu, a takhle to zvládnete?

„Trenér měl prostě asi dobrou ruku.“

A vy fazonu?

„Jo, cítím se dobře, odtrénoval jsem celou přípravu. Uvidíme, jak to půjde dál.“