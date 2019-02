Komedie pokračuje. Hraje si na Jágra? Salfický se dopsal na soupisku Pardubic!

Zní to skoro jako výsměch, vždyť naposledy v zápase chytal před pěti lety. Z oblíbeného gólmana se navíc v Pardubicích stal nenáviděný manažer, jehož fanoušci označují za hrobaře. Možná jej inspiroval návrat o necelé dva měsíce staršího Jaromíra Jágra (47), který měl roční pauzu a jehož »Kladýnko« se s Dynamem v baráži možná potká.

„V minulosti podobný krok udělala Sparta s Petrem Břízou v roce 2007. Nechal jsem se dopsat na soupisku pro případ opravdu zcela mimořádné situace. Aktuálně na ní máme včetně mě a juniorů šest brankářů. Musely by nastat opravdu nečekané okolnosti, abych do utkání zasáhl. Věřím, že k tomu nedojde,“ řekl Sportu Salfický. „Chodím si s klukama občas zatrénovat. Dělám to i ve snaze podpořit hráče morálně přímo v tréninkovém procesu. Chceme být tak připraveni pro náročný závěr sezony na všechny možné hypotetické situace,“ doplnil.

Možná také proto se na ledě opět objevil trenér gólmanů Adam Svoboda. Ten sice po nehodě, kterou způsobil v opilosti o všechny funkce v klubu přišel, jak ale informoval deník Sport, teď je zvesela zpátky! Jak je to možné? Neuvěříte! Prý si ho platí jako osobního kouče gólmani Kacetl s Kloučkem!

Pardubice jedním vrzem také oznámily, že podobně jako některé ostatní extraligové kluby ruší veřejné tréninky. Možná svoje fanoušky chtějí překvapit další peckou? Nevytasí další esa z rukávu? Co třeba první útok s Richardem Králem na centru a Ladislavem Lubinou na křídle. To by mohlo střeleckou potenci slavného klubu přece jen zlepšit!