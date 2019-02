Slovensko hledá kapitána! Favoritem je Hamšík, šanci mají Škriniar i Stoch | iSport.cz

Pavel Hapal musí určit nového kapitána slovenské reprezentace. Kdo nahradí Martina Škrtela? • FOTO: Koláž iSport.cz Velký problém musí řešit trenér slovenské fotbalové reprezentace Pavel Hapal. Necelý měsíc před startem kvalifikace na mistrovství Evropy 2020 ukončili působení v národním dresu rovnou tři fotbalisté, včetně dlouholetého kapitána Martina Škrtela. Kdo se stane jeho nástupcem a dostane kapitánskou pásku? Video k článku 720p 360p REKLAMA Češi slaví federální double. Slováky porazili krásným gólem Schicka VŠECHNA VIDEA ZDE

Marek Hamšík Největším favoritem na post kapitána je Marek Hamšík. 31letý záložník, který po téměř dvanácti letech opustil italskou Neapol a za přestupní částku 20 milionů eur (asi 513 milionů korun) se vydal do čínského týmu Dalian Yifang, už několikrát pásku nesl. 31letá hvězda plnila roli lídra vždy, když nebyl k dispozici Martin Škrtel, nyní by se jí mohla zhostit natrvalo. Slovenská sázková kancelář Niké, jež k příležitosti hledání nového kapitána vypsala speciální kurzy, mu dává největší šance. Marek Hamšík tleská fanouškům po prohře s Českem v Lize národů • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Martin Dúbravka Je jasnou brankářskou jedničkou, jako jediný z celé reprezentace působí v anglické Premier League. Martin Dúbravka, který si to z pražské Sparty namířil rovnou do Newcastlu United, patří k nejhvězdnějším členům slovenské sestavy. V jedné z nejlepších lig světa pravidelně chytá, udělal si velké jméno. Moc dobře to ví i Pavel Hapal, jenž se na něj bude spoléhat v nadcházející evropské kvalifikaci. Jmenuje jej kapitánem? Marin Dúbravka, brankářská jednička slovenské reprezentace a Newcastlu United • Foto Michal Beránek / Sport

Milan Škriniar Aspirantem na post nejdůležitějšího člena týmu je také Milan Škriniar, obránce Interu Milán. Urostlému stoperovi je sice teprve 24 let, díky působení v italské nejvyšší soutěži však nasbíral ohromné zkušenosti. V kádru "Nerazzurri" patří k lídrům, nedávno podepsal novou smlouvu až do roku 2020. Po odchodu Martina Škrtela je slovenským zadákem číslo jedna, případné jmenování kapitánem by mu mohlo přinést další motivaci a chuť stát se ikonou. Slovenský stoper Milan Škriniar během utkání s českou reprezentací. • Foto Barbora Reichová / Sport

Juraj Kucka Je více než pravděpodobné, že slovenským kapitánem se stane někdo z předešlé trojice. Zapomenout ale nelze ani na další reprezentanty, kteří by se této role mohli teoreticky zhostit. Jedním z nich je Juraj Kucka. 32letý záložník si během své kariéry zahrál třeba za FC Janov či AC Milán, má tak zkušeností na rozdávání. Od ledna působí v Parmě, kde se okamžitě propracoval do základní sestavy. Za Slovensko odehrál již 55 zápasů. Juraj Kucka (vlevo) v souboji s Jaromírem Zmrhale • Foto ČTK

Peter Pekarík Podle slovenských bookmakerů by mohl "céčko" dostat i Peter Pekarík. Obránce berlínské Herty je členem národního týmu už dlouhých devět let. Na světovém šampionátu 2010 zasáhl do všech třech skupinových zápasů, kompletní porci minut odehrál i na EURU 2016 ve Francii. Vzhledem k tomu, že od ledna laboruje se zraněním lýtka, z něj však Pavel Hapal kapitána neudělá. Alespoň ne v dohledné době. Matěj Vydra stíhá slovenského Petera Pekaríka v duelu České republiky a Slovenska v rámci Ligy národů • Foto Reuters

Stanislav Lobotka Z Trenčína až do La Ligy. 24letý "Stano" je ukázkovým příkladem, že tvrdá práce a trpělivost přináší ovoce. Přestože v prvním zahraničním angažmá, jímž byl Ajax Amsterdam, neuspěl, další dvě působení v cizině mu vyšla na jedničku. Výkony v dánském Nordsjaellandu mu vynesly přestup do španělské Celty Vigo, kde už druhou sezonu pravidelně nastupuje. Jistou pozici si vydobyl také ve slovenském "Áčku". V něm ale zatím zasáhl pouze do čtrnácti střetnutí. Záložník Stanislav Lobotka při zápase s Anglií • Foto Profimedia.cz

Róbert Mak Křídelník Zenitu Petrohrad byl našimi sousedy považován za jeden z největších talentů. Už ve třinácti letech odešel ze Slovanu Bratislava do mládežnické akademie Manchesteru City. Z ní se postupně se propracoval do rezervního musžtva, v prvním týmu však šanci nedostal. Na profesionální úrovni se pořádně uchytil v německém Norimberku, má za sebou také štaci v řecké Soluni. Co se týče reprezentace, odehrál za ni rovných 50 duelů. ´Křídelník Róbert Mak (vpravo) během utkání Evropské ligy proti Fenerbahce • Foto Reuters