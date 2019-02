Poslední celek extraligy od pondělí trénuje za zavřenými dveřmi. Nemáte šanci spatřit, co se v pardubické kuchyni peče. Neuvidíte tak ani Adama Svobodu, který opět připravuje brankáře. Po lednové vážné dopravní nehodě, kdy nadýchal 1,8 promile, ho klub odvolal jen od A týmu, dál ale zůstal u mládeže. Na tuhle práci podle oficiální verze pak sám rezignoval. Návrat do práce? Jak klub vysvětluje jeho další angažmá a jak na to reagují zástupci města, které má v klubu majoritní podíl?