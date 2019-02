Šťastný boxer Fury: Životní událost před cestou do Prahy!

Zprávu potvrdil promotér Petr Větrovský, který bývalého mistra světa v těžké váze přiveze 31. května do pražského klubu SaSaZu (vstupenky na akci můžete zakoupit ZDE), kde se s fanoušky během besedy podělí o svůj mimořádně pestrý životní příběh.

„Matka i dítě jsou v pořádku,“ vzkázal Větrovský. „Porod proběhl bez komplikací, ale trval celou noc,“ dodal.

Furyová byla už před samotným porodem pod bedlivým dozorem lékařů. Vloni totiž přiznala, že po červnovém návratu svého milého mezi provazy potratila.

„Bylo to kolem osmého týdne těhotenství. V den zápasu proti Seferimu jsem věděla, že je zle,“ vrátila se nedávno k černým okamžikům. „Tysonovi jsem před vstupem do ringu nic neřekla. Druhý den jsme jeli do nemocnice, kde nám to potvrdili,“ dodala.

Společně s manželem ale ukázali srdce bojovníků. O pět týdnů později otěhotněla znovu a kluk jako buk je na světě!