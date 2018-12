Pekelná bitva Wilder vs. Fury nebyla remízou, vyhrál Fury, tvrdí čeští boxeři

Ač byl favorizován americký bijec Deontay Wilder, jeho souboj s Tysonem Furym byl mimořádně napínavou a vyrovnanou bitvou. Tak to nakonec zhodnotili i rozhodčí. Čeští boxeři to ale viděli jinak a shodli se na tom, že vyhrát měl britský obr. A to i přesto, že se během zápasu dvakrát poroučel k zemi. „Wilder byl doma a byl to obhájce, takže výsledek respektuju,“ řekl například Lukáš Konečný, bývalý mistr světa.