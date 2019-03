Plekanec zářil na ledě, Šafářová byla jinde: Ohlásila zásadní zprávu z nemocnice

Zamilovaný pár nemohl být poslední dny spolu. Zatímco Plekanec pomáhá spolu s Jaromírem Jágrem hokejistům Kladna v play off ve snaze dostat se zpátky do nejvyšší soutěže, Šafářová podstoupila operační zákrok v Brně.

„Chtěla bych moc poděkovat panu přednostovi Gálovi a celému ORL týmu v nemocnici u Sv. Anny za úžasnou péči celý týden! Teď už snad budu jen zdravá! :-)“ vzkázala svým fanouškům a připojila fotografii se zdviženým palcem a hastagy mandlevenku a konecnemocem.

Zdravotní problémy totiž zabránily Šafářové ukončit aktivní hráčskou kariéru. Původně plánovala, že se tak stane na lednovém Australian Open, to se ale kvůli zánětu šlachu nepovedlo. Na druhý pokus by to už vyjít mohlo.