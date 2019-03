Frodl vypral hvězdu, pak se smál: Guli je NEJ hráč ligy, chybu mu odpustíme | iSport.cz

Plzeň není jen o útočných démonech. Někdy se zapomíná na skvěle technicky vybaveného brankáře Dominika Frodla. Hradec zmučil. Už zase. Nastoupil proti němu v sezoně třikrát a inkasoval jen dva góly. Umí na něj. „Někde v podvědomí to trochu máte, protihráči tohle taky vědí, takže někde v podvědomí to možná bude. Ale jinak to je spíš shoda náhod,“ usmíval se po poslední výhře 2:1.

Zápas byl dost o emocích, Daniel Rákos nebo Radek Smoleňák se pokoušeli chodit hodně blízko k bráně. Vy jste ale vypadal jako nejklidnější člověk v hale. Bylo těžké si hledět jen sebe?

„Nemůžu jančit. Nevadilo mi, že jsem byl v permanenci. Všichni víme, jak vypadaly naše předchozí zápasy, útočili jsme, většinou dávali góly. A soupeř to s námi spíš zatáhl a moc střel neměl. V Hradci jsem si zachytal slušně.“

Jediný moment, kdy jste se rozohnil, nastal po inkasovaném gólu. To bylo na sebe, nebo proto, že tam Oskars Cibulskis tak sám vyplaval na střelu?

„Všichni jsme viděli, kde byla chyba, tak nemá cenu si na něco hrát. Volal jsem na Guliho (Milana Gulaše), že má za sebou beka. Podíval se na mě, jako že jo. No a odjel. Ale stalo se. Je to nejlepší hráč extraligy, takže mu to asi odpustíme. (usměje se) Zápasů pro nás rozhodl daleko víc.“

Jak cenná je výhra na ledě Mountfieldu, kde se obyčejně moc nevítězí?

„Všichni jsme si dobře uvědomovali, o co v Hradci jde. Byl za námi o bod. Všechno navíc vyšperkovalo, že Liberec prohrál, takže Prezidentský pohár je pořád ve hře. Máme teď další těžký zápas s Třincem v neděli, taky je kousek za námi. Budeme se chtít porvat o první místo a udělat si nejlepší výchozí pozici pro play off.“

Pro vás to bude první velká bitva v extralize o titul. Jak se na ni těšíte?

„Hodně. Ale teď máme do konce pořád ještě tři zápasy a budeme se snažit udělat co nejvíc bodů, abychom došli k poháru pro vítěze základní části. Pak to vypukne.“

Nikdy jste extraligové play off nechytal. Myslíte, že všichni budou rozebírat, jestli ho ten nezkušený plzeňský gólman zvládne?

„Myslím, že budou. Já být moderátor někde v televizi, dělám to taky. Nováček v extralize, první velké play off? Je to téma, že jo?“

Právě...

„Ale já se ho vůbec nebojím. Máme kvalitní tým, ukazujeme to v sezoně. Dvě play off jsem si zažil na Slavii. Ano, mediálně je to úplně jiné, ale nemyslím si, že jinak by to byl úplně rozdíl.“

Vzpomínám, že tam jste vyloženě zářil, 8 zápasů, 94,5 % úspěšnost. Máte tyhle bitvy rád?

„To jsou už dva roky, vymlaskli jsme Třebíč v prvním kole 4:0 a asi to pro mě byly životní zápasy. Uvidíme, koho pak dostaneme, ale velkou výhodou je, že budeme začínat doma.“

V minulém kole jste narazili s Olomoucí, i když jste vypálili na bránu přes 50 střel. O čem svědčí, že to plzeňské ofenzivní komando v Hradci dokázalo vyhrát, byť ho soupeř přestřílel 28:16?

„Je tam vidět rozdíl v soupeřích. Hradec má kvalitnější tým dopředu, hrál doma. Olomouc je známá, že když vede, dobře se zatáhne, dobře brání, tohle zvládá asi nejlépe v extralize. Přichází to. Nemohli jsme čekat, že sem přijedeme, na střely vyhrajeme 50:20 a 5:0 na góly. Potěší o to víc, že jsme to ubojovali.“

