Hájek? Rangers z mladíka v euforii. Lundqvist se zamiloval, smekl i trenér | iSport.cz

"Byl jsem zrovna v posilovně, den předtím jsme hráli zápas. Trenér vzal za rameno a vzal k sobě do kanceláře. Tam mi řekl, že budu hrát proti Montrealu, lepší pocit jsem dlouho nezažil," popsal slastný čtvrteční moment pro klubový web Hájek.

A o den později to skutečně přišlo, první start v NHL, zhmotněný sen všech mladých hokejistů. Hájek utvořil třetí obrannou dvojici s Neilem Pionkem, odehrál 17 minut a 35 vteřin, dvakrát vystřelil na pozdější druhou hvězdu utkání Careyho Price (28 zákroků, 313 vítězství v NHL) a připsal si také dvouminutový trest za držení hole.

Trenér Rangers David Quinn označil vyloučení za zbytečné. "Byla to nováčkovská daň. Žádný jiný hráč v lize by ten trest nedostal," řekl. Jinak měl ale pro českého hráče jen slova uznání.

„Moc mě bavil už na tréninkovém kempu, dělal s pukem velmi dobrá rozhodnutí. Výborně viděl hru a rozdával zajímavé přihrávky. Stejně se prezentoval i proti Montrealu, to je dobře, proto je tady,“ řekl Quinn na pozápasové tiskové konferenci a pokračoval.

„Libor odehrál výtečné utkání, byl připravený, jeho hra byla plynulá. Bránil také velmi dobře, na puku byl velmi sebevědomý, nebylo na něm znát, že hraje první zápas v NHL. Jednoduše se mi velmi zamlouval!“

„Miloval jsem jeho hru! Bylo tam od něj opravdu strašně moc dobrých věcí. Odehrál hodně minut a počínal si skvěle,“ přidal pohled zpoza mřížky Henrik Lundqvist, který v utkání zastavil 32 střel. Vrásky mu přidělalo zejména počínání Joela Armii, který ve svém 220. duelu v NHL nasázel první hattrick a řídil výhru kanadského týmu 4:2.

NHL? Nic lepšího neexistuje!

„Tři góly jsem nedal ani ve finské lize, maximálně jsem skóroval dvakrát, takže na tenhle večer určitě nikdy nezapomenu,“ smál se v rozhovoru pro NHL.com rodák z Pori Armia.

A jak viděl svou premiéru v NHL samotný Hájek? „Byl jsem hodně vzrušený, je to NHL, nic lepšího neexistuje. Dřel jsem pro tohle celý život. Každé střídání jsem pociťoval obrovské štěstí. Bylo to nádherné,"“ řekl velmi dobrou angličtinou novinářům 190 centimetrů vysoký zadák, který letos na farmě v Hartfordu sehrál všech 58 zápasů a připsal si pět bodů za pět asistencí.

Hájka získali Rangers loni v únoru z Tampy Bay v rámci výměny za obránce Ryana McDonagha a útočníka J.T. Millera. Do týmu Rangers zamířili spolu s ním útočníci Vladislav Naměstnikov a Brett Howden.

„Říkal jsem si, můj bože, takže se mi to nezdá, opravdu jsem tady. Rangers jsou skvělá organizace, New York je nádherný. První třetinu jsem byl docela nervózní, když jsem ale odehrál více střídání, dostal na ledě více času, tak se to zlepšilo,“ těšilo účastníka dvou mistrovství světa osmnáctek a loňského světového šampionátu dvacítek, který byl do NHL draftován z 37. pozice v roce 2016. Tehdy byl mimo jiné nejlepším Čechem.

“It’s the NHL. That was the best.”



Libor Hajek talks about his #NYR debut. pic.twitter.com/IyBRsalOKt — New York Rangers (@NYRangers) March 2, 2019

Další porážka ještě navýšila ztrátu Rangers na play off. Organizace, kterou před pondělní uzávěrkou přestupů opustili útočníci Mats Zuccarello (Dallas), Kevin Hayes (Winnipeg) a obránce Adam McQuaid (Columbus), aktuálně ztrácí na účast v bojích o Stanley Cup 11 bodů.

Vše zlé je ale pro něco dobré, více prostoru by kromě Hájka mohl dostal i Filip Chytil, který byl proti Montrealu opět jen na tribuně.