Střihavka o omylech, posilách i losu Pardubic: Výrok o Saňákovi? Chyba

Ostrý start je slabý obrat. Plán zápasů pro Pardubice na prvních šest kol, který jeden z fanoušků skromného klubu okomentoval stylem „23. srpna jsme ve druhé lize“, je neskutečný.

Posuďte sami: doma Plzeň, Sparta a Baník, venku Liberec, Hradec a Slavia. Tedy elitní čtyřka plus dva kluby, které rozhodně budou v nové sezoně cílit na posun do titulové šestice. V minulém ročníku je minula jen o kousek…

„Na jaře jsme to měli hodně těžké, ale když je tým pohromadě, zdravý, kompletní, tak vím, že dokážeme kousnout kohokoliv. Koukám se na to pozitivně, budeme se snažit urvat nějaký ten bod,“ povídá kouč David Střihavka ve své kanceláři na stadionu u Labe. A pak použije v poslední době ve sportu hojně užívané spojení: „Chceme být nechutní.“

Opatrně dumáte o úspěchu už v prvním kole, kdy přijede Viktoria s mazaným koučem Miroslavem Koubkem. Na jaře jste ji obrali, teď by se k tomu hodily posily. Ale váš klub rozhodně není nejbohatší. Budete čekat, co takzvaně odpadne velkým?

„Vrátím se k začátku, kdy jsem sem přišel. Byl jsem plný elánu, věřil jsem, že všechno půjde. V zimě přijde Péťa Ševčík ze Slavie, Lukáš Masopust, hráči, kteří mají sto padesát startů plus. Nic takového se nestalo, proto jsem na to začal pohlížet jinak. Jaké máme možnosti, na co máme? To jsou zkušenosti k nezaplacení. Předtím jsem to nikdy neřešil. Vedeme dobré debaty, teď jde o to zrealizovat to nejlepší v rámci našich možností.“

Zatím dorazili jen Mikuláš Konečný, Jáchym Šerák, zpět je Filip Šancl. Samí zelenáči.

„Věřím, že nám pomohou, ale musíme dál hledat.“

O záchranu se tady pralo mužstvo s Antonínem Kinským, Robinem Hranáčem, Tomášem Vlčkem, Michalem Hlavatým, že?

„Přesně tak. Asi každý by rád hrál střed tabulky, ale my jsme s kádrem, který máme, spadli do baráže a měli jsme velké problémy. Takže zase budeme bojovat o to, abychom se jí vyhnuli. Máme vytipované hráče, ale najednou se do toho vloží někdo, kdo má evropské poháry nebo lepší finanční zázemí…“

Je reálné, abyste získali třeba Ševčíka ze Slavie?

„Myslím, že