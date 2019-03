Dusno na tribuně! Zdrcený Trojan, Strach se mu smál! Co se mezi nimi stalo?

Očistcem, který mu ještě »zpříjemnil« kolega a slávista Jiří Strach (45) po pravici. Ani on by nevymyslel takový scénář, co ve Vršovicích zrežíroval muž zápasu Pavel Královec; na pokyn »přítele na telefonu« zrušil domácím gól, aby proti nim nařídil penaltu, jež ve vítěznou branku přeměnil Souček.

Fandové Bohemians se během půl minuty propadli z euforického nebe do pekla. Trojan na celé akci musel ocenit snad jedině filmařské vlohy hostujícího Masopusta, který se po obejmutí Krcha ve vápně sesunul jako lavina.

„Jako jó, tý Bohemky mi bylo sakra líto,“ přiznal po vypjatém vršovickém derby na Twitteru Strach. Svému kamarádovi se zprvu lehce škodolibě smál, později ho ale utěšoval a chlácholil. Utrpení přítele bylo takové, že jeho klubu čestnou trefu dokonce přál! „Za stavu 3:0 jsem jim začal fandit, aby aspoň jeden brejk dali,“ připustil.

Marná snaha! A Petronel zápas opouštěl jako strhaný pes.

