Simon přes měsíc čeká na gól, důvěru neztrácí. Je podceňovaný, hlásí kouč | iSport.cz

Pittsburgh v tuto chvíli nepatří k těm úplně TOP adeptům na Stanley Cup. Od toho tu jsou mužstva jako Tampa Bay Lightning, Winnipeg Jets či Nashville Predators. Přesto kdo z vás by si dovolil partu Sidneyho Crosbyho podcenit? Každému soupeři by se to mohlo krutě vymstít.

Pittsburgh má totiž pořád na soupisce jména jako Jevgenij Malkin, Patric Hörnqvist, Phil Kessel, Kris Letang či Matt Murray. Nedávno se díky trejdům v šatně objevily útočné posily Nick Bjugstad a Jared McCann a k tomu také neústupný zadák Erik Gudbranson z Vancouveru.

Trenér Mike Sullivan tak má pár týdnů na to, aby mužstvo postrčil do vyřazovacích bojů a ustálil soupisku. Stabilní místo by v ní měl mít i pražský rodák Simon, který sice poslední dobou nezažívá bodové žně, ale jeho kouč má pro čísla svého svěřence pochopení.

„Ve většině sezony bodoval zhruba ob zápas, a to je přesce hodně slušné. Navíc, abych se Dominika zastal, nenasazuji ho poslední dobou zrovna do pozic, kde by mohl sesbírat nějaké větší množství bodů," bránil ho v rozhovoru pro triblive.com.

Simonovi se v produktivitě přestalo dařit po přestávce na Utkání hvězd, která přišla ve druhé půlce ledna. Od té doby ve čtrnácti duelech nasbíral jen čtyři nahrávky a k tomu dva záporné body. Přitom před populárním exhibičním duelem zvládl ve 40ti zápasech 20 bodů a bilanci + 8.

Nicméně Sullivan ví, že body nejsou všechno.

„Že je teď nesbírá neznamená, že pro nás není důležitým a efektivním hráčem. Na ledě dělá dobře plno maličkostí, které nám pomáhají vítězit. I když má teď prostoru méně, jeho výkony mají účinek," pokračoval ve chvále Sullivan.

Simon poslední dobou hrál především ve třetí a čtvrté formaci, ale je možné, že ho čeká posun. Určitě minimálně dočasný. Na marodku totiž zamířil spolehlivý Bryan Rust a jeho absence už se teď počítá spíše na týdny než na dny. Český útočník by mohl být jedním z hráčů, jenž zaplní jeho místo.

„Do útoku je velice dobrý, ale má i skvělé defenzivní instinkty. Co se všestrannosti týče si myslím, že je dost podecňovaný. Pokud se bodově zvládne dostat znovu na hranici půl bodu na zápas, hodně nám to pomůže vyhrávat," věří Sullivan.