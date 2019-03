Valský smekl před brankářem Komety: Udělali jsme Vejmelku na MS! | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Kometa Brno: Dočekal dorazil puk za Willa, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Z pohledu ofenzivy to byl z vaší strany nešťastný zápas, že?

„No, nemyslím, že by byl úplně nešťastný. Měli jsme v zápase dobré momenty, kdybychom proměnili šance, které jsme si vytvořili, mohlo to celé vypadat úplně jinak… Góly jsme naopak inkasovali z našich, konkrétně z mojí chyby. A proto jsme taky v důsledku prohráli.“

Jak těžko jste se dostávali přes brněnský obranný val? Kometa pečlivě bránila.

„Ze začátku to ještě docela šlo. Když se ale dostali do vedení, tak zavřeli střední pásmo a my jsme museli kotouče ve většině případů nahazovat. Pak je samozřejmě těžší se dostávat do ofenzivy."

Přesto jste si šance vytvářeli. Chybělo štěstí?

„Spíš jim chytal dobře brankář. Přijde mi, že jsme ho udělali na mistrovství světa. Šancí bylo z naší strany opravdu hodně. Kdybychom je proměnili, tak vyhrajeme. Každopádně si nemyslím, že by se nám toto dělo nějak často. Zápasy jsme tu dřív odehráli v pohodě, jen dnes nám to prostě nevyšlo. Nedali jsme góly, soupeř zatáhl střední pásmo. Procházelo se přes ně líp.“

Karel Vejmelka tedy hráč zápasu?

„Asi ano. Nedokázali jsme ho prostřelit, dali jsme mu na domácím ledě jen dva góly. To je pak těžké vyhrát.“

V prodloužení jste se předháněli s Kometou v šancích.

„My jsme dokonce jeli tři na jediného hráče. Byla to opravdu velká šance, ale pak se hra otočila na druhou stranu. Situaci jsem dobrusloval, puk se pak tak nějak odrazil… Špatně jsem zabrzdil a oni ho tam nějak domlátili. Zkrátka zas jednou platilo heslo nedáš – dostaneš.“

Poslední zápasy už připomínaly spíš play off, že?

„Určitě. Dokonce jsme si i v kabině říkali, že poslední zápasy základní části musíme brát ty poslední zápasy už jako play off a taky podle toho k nim přistoupit. Ono zápasy, co přijdou, už nebudou zase o tolik jiné. Tempo se bude stupňovat, bude se hrát víc do těla a bojovat. Takže ano, bavili jsme se o tom.“

Přistupuje hráč na konci základní části k utkáním jinak než na začátku?

„Těžko říct. Je to pořád zápas jako zápas, mění se pak s postupem času hlavně styl hry.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:21. J. Vlach, 56:00. M. Kvapil Hosté: 14:51. Dočekal, 49:08. Barinka, 62:40. P. Holík Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Stříteský – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Vejmelka (Jekel) – O. Němec (A), Štencel, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Orsava, P. Holík, Zaťovič (A) – Köhler, Hruška, Mallet – Vondráček, L. Čermák (C), Dočekal – P. Kratochvíl, Süss, Plášek ml.. Rozhodčí Bejček, Pražák – Svoboda, Lhotský Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků