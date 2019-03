Úsměv, prosím! Balotelli vysílal oslavu gólu přímo z hřiště na Instagramu | iSport.cz

Běžela 13. minuta veledůležitého utkání mezi domácí Marseille a hostujícím St. Etienne. Domácí kopali roh a italský útočník Mario Balotelli se pověsil do vzduchu a uklidil centr Floriana Thauvina parádními polonůžkami do sítě – 1:0 pro Marseille! A to by nebyl Super Mario, kdyby nevymyslel originální oslavu. Okamžitě po gólu se rozběhl k fotografovi za brankou a odvysílal gólovou oslavu přímo ze hřiště svým telefonem na svůj instagramový profil.

Mario that was filthy! 🔥 pic.twitter.com/UqL5EreJsw — Mohammed Ali (@mohammedali_93) 3. března 2019

Mario Balotelli just scored a goal for Marseille and celebrated by going on Instagram live. This is is crazy 😂 pic.twitter.com/7h0eVM1aPG — EPL Bible (@EPLBible) 3. března 2019

Balotelli se po lednovém přestupu z konkurenčního Nice trefil už počtvrté v šesti zápasech a dokazuje, že i v 28 letech má pořád velkou fotbalovou kvalitu. „Mario je kluk s charakterem, talentem a zároveň oplývá velkou herní inteligencí. To prokázal, když nechal Floriana Thauvina kopat penaltu, z které jsme zvýšili na konečných 2:0. A co se týká jeho oslavy s videem? Na to nemám co říct,“ smál se po výhře, která jeho tým posunula na 4. příčku francouzské ligy, kouč Marseille Rudi Garcia.

Balotelli však není prvním, kdo se rozhodl oslavit gól pomocí sociálních sítích. Podobnou kulišárnu si v roce 2015 přichystala legend AS Řím útočník Francesco Tott. Ten selfíčkem s kotlem věrných fanoušků AS na olympijském stadionu oslavil branku v římském derby s Laziem, kterou srovnal na konečných 2:2.