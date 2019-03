Vytasila zbraně! Kvitová se ukázala jako bojovnice Xena. Co je její největší chyba?

Rozdává »smrtonosné« rány, dokáže si bojovně zařvat, nikdy se nevzdá. Takové jsou princezna Xena na filmovém plátně i Petra na tenisovém kurtu. Snad i proto se česká hvězda nechala přesvědčit k tematickému focení pro nové číslo časopisu Prima ZOOM, kde se stylizovala do populární seriálové bojovnice. Své hrdinky? „Rodiče jsou mí hrdinové! K těm jsem vždy vzhlížela,“ upřesnila Kvitová.

Byť na kurtu neláme rakety a nevrhá na sokyně nenávistné kukuče, budí respekt. „Někdy jsem moc tvrdá,“ prohlásila, když měla vybrat svoji největší chybu. Musí taková být. V individuálním sportu, kde se točí obrovské peníze, není na velké kamarádství místo.

Nicméně právě v přístupu k okolí je Petra jiná, nakonec už šest let v řadě jí soupeřky přisoudily cenu za příkladné chování a smysl pro fair play. „Snažím se jen chovat tak, jak mě rodiče vychovali,“ pokrčila rameny. Celý svět navíc aplaudoval jejímu »vzkříšení«, jak se dokázala vrátit po děsivém zranění ruky v prosinci 2016.

„To napadení bylo pro mě zlomové, změnilo mě. Uvědomila jsem si, že pár vteřin vám může otočit celý život,“ vrátila se k děsivému zážitku. Na otázku, zda by se raději podívala do pekla, či do nebe, odpověděla bez zaváhání: „Do nebe!“ Jistě, peklo už má tenisová Xena za sebou...