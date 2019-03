Tohle umí fotbal! Ronaldova kráska slzela štěstím, syn i Nedvěd šíleli

Dmula se pýchou! Argentinská kráska Georgina Rodriguezová si v úterý společně s nejstarším synem svého přítele Cristiana Ronalda zašla na stadion Juventusu, aby se podívala na odvetný duel osmifinále slavné Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. To, co na hřišti viděla, ji neskutečně dostalo.

Byl to právě jejího srdce šampion, kdo nejvíc zářil. Portugalský snajpr hecoval zaplněný Allianz Stadium a dokázal se gólově prosadit už v prvním poločase. V druhé půli navíc vstřelil další dvě branky, které znamenaly postup "staré dámy" do další fáze. Po třetí trefě propukla na zaplněném stánku neskutečná bouře. Emoce dala pořádně najevo i Ronaldova snoubenka.

Zatímco ostatní fanoušci skákali a řvali radostí, Georgině zčervenaly oči, z nichž se rázem spustila nekonečná lavina slz. Biologická matka Cristianova čtvrtého potomka by jimi snad byla schopná naplnit bazén! Tak velkou radost z výkonu svého vyvoleného měla.

Pozadu nezůstal ani Cristiano Junior, jenž obléká černobílý dres v mládežnické akademii. Ten sice neplakal tolik jako tatínkova láska, zato ale ukázal, jak kvalitní má hlasivky. Tenhle zápas, během něhož jeho otec řádil jako utržený ze řetězu, si bude 8letý talent dlouho pamatovat.

Kdo na strhující podívanou určitě nezapomene, to je Pavel Nedvěd. Viceprezident turínského celku může nadále snít o zisku nejcennější klubové trofeje. Po závěrečném hvizdu se Grande Paolo objímal ve VIP lóži i s majitelem Juventusu Andreou Agnellim.

To ti nikdo nevezme

Hrdinu úterního večera čekalo po utkání velké překvapení. Když si Ronaldo zapnul mobilní telefon, vyskočilo na něj upozornění z Instagramu. Rodriguezová na sociální síť přidala jeho fotku z mládí, kdy ještě hrával v rodném Portugalsku, a doplnila ji o srdcervoucí vzkaz.

„3:0, to ti nikdo nevezme. Zasloužíš si to, a to nejen kvůli tvým třem gólům. Zasloužíš si to za tvou oddanost klubu, za to, co mu dáváš, kde jsi. Jsi přívěs pro své spoluhráče, trenéry a každého, koho dennodenně obdivujeme a podporujeme,“ napsala v první části příspěvku.

To, jakým způsobem dokázal skolit ambiciózní Atlétiko, je dílem božím. „Karma existuje. Bůh to ví, Bůh ti ji dává, protože fotbalový svět je tvůj. Milujeme tě! Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina,“ pogratulovala mu za všechny členy jejich rodinky.