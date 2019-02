Kolikrát jste vyhráli LM vy?! Ronaldo reagoval na výsměch, Simeone řádil | iSport.cz

Svůj návrat si určitě představoval jinak. Ještě na konci prvního poločasu byl na výši. Fanoušci Atlétika Madrid pokřikovali na Cristiana Ronalda, ať prokáže své kvality a cenu, za kterou přestoupil z konkurenčního Realu do Juventusu.

CR7 zachoval chladnou hlavou a s klidem na tváři začal ukazovat na své pravé ruce pět vztyčených prstů, symbolizujících počet triumfů v Lize mistrů, které již získal. O nich si Atlético může zatím nechat jen zdát. To ale ještě nečekal, že bude odcházet ze hřiště poražený. Nakonec to totiž byli příznivci španělského klubu, kdo se po zápase a výhře 2:0 smál naposledy.

To, že Ronaldo nezažil vysněný návrat do Španělska a prohru nesl těžce dokládá i jeho pozápasová reakce. Při průchodu mediální zónou neposkytl žádný rozhovor, nicméně opět ukázal pět prstů. "Ligu mistrů jsem vyhrál pětkrát a tito kluci ne," pronesl při tom.

Cristiano Ronaldo in the mixed zone after the game:



"I've got five Champions Leagues, you have none."pic.twitter.com/id24gK6C6i