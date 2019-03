Není to závodní obleček. Ruští tanečníci ho vyndávají v kufru jen na exhibice. Asi proto, že by rozhodčí při závodní jízdě jen koukali, co všechno neuvidí. K dyž se totiž do něj Alexandra oblékne, vypadá, jako by bruslila naostro.

„Viděl jsem ze Stěpanovové víc než její máma za posledních pár let,“ podivoval se jeden z fanoušků na letošním evropském šampionátu, kde stříbrný pár kostým předvedl vůbec poprvé. „Příště asi budou tančit úplně nazí,“ dodal další divák.

Šokovat totálním odhalením přitom nebyl záměr. „Neměli jsme možnost kostým vyzkoušet v hale pod světly. Viděli jsme jen v normálním světle. Doufám, že to nevypadalo vulgárně,“ vysvětlovala krasobruslařka.

„Možná něco změníme, ale jestli to je v pohodě, necháme to tak, jak to je,“ dodala. Celá Saitama tak teď doufá, že ruský pár se kromě závodů ukáže i v nedělní exhibici. A že sexy obleček vyhodnotil jako »v pohodě«.