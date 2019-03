MS v krasobruslení 2019: program a české naděje na šampionátu v Japonsku | iSport.cz

Po roční pauze se na MS vrací dvojnásobný olympijský vítěz Juzuru Hanju, který vyléčil listopadové zranění kotníku. Domácí favorit by měl bojovat o zlato s dalším členem silného japonského týmu Šomou Unem, stříbrným olympijským medailistou a vítězem mistrovství čtyř kontinentů, a obhájcem světového titulu Nathanem Chenem z USA.

Březina bude chtít ve světové konkurenci navázat na vydařená vystoupení z první poloviny sezony, kdy skončil dvakrát druhý v závodech Grand Prix. Evropský šampionát se mu tolik nepodařil a skončil sedmý. Na loňském MS díky vydařené volné jízdě uzavřel první desítku.

Mezi ženami budou domácí fanoušci vkládat naděje zejména do objevu této sezony Riky Kihiraové, která s přispěním trojitých axelů vyhrála finále Grand Prix i mistrovství čtyř kontinentů. Na mistrovství světa bude šestnáctiletá Japonka závodit poprvé.

Ve finále Grand Prix Kihiraová porazila i olympijskou šampionku Alinu Zagitovovou z Ruska, která pak po pokažené volné jízdě skončila druhá i na ME za krajankou Sofií Samodurovovou. Do ruského týmu se vrátila světová šampionka z let 2016 a 2017 Jevgenija Medveděvová, které se po letním odchodu k Brianu Orserovi v Grand Prix nedařilo a nebyla v nominaci na ME. Pro MS ale nahradila Stanislavu Konstantinovovou, přičemž dostala přednost před třetí ženou finále GP Jelizavetou Tuktamyševovou.

Třiadvacetiletou Březinovou, která se na ME blýskla životním desátým místem, čeká šesté MS. Jejím maximem jsou 18. místa z let 2014 a 2018.

Nový český pár bude sbírat zkušenosti

Potřetí bude na mistrovství světa závodit Martin Bidař, který loni s Annou Duškovou skončil jedenáctý. Pak se ale rozešli a Bidař se dal dohromady s Abrazevičovou. Kvůli zranění šestnáctileté rodačky z Minsku nestihli zabojovat o ME, ale kvalifikační kritéria pro MS na poslední chvíli splnili. V Saitamě budou hlavně sbírat zkušenosti. V devatenáctičlenném startovním poli mají jistotu volné jízdy.

Neporazitelnost v této sezoně budou hájit Francouzi Vanessa Jamesová a Morgan Cipres. Na mistrovství Evropy porazili i úřadující vicemistry světa Jevgeniji Tarasovovou a Vladimira Morozova z Ruska. K favoritům budou patřit i stříbrní olympijští medailisté Suej Wen-ťing a Chan Cchung z Číny, jejichž sezonu ale narušily zdravotní problémy.

Na čtvrtý světový titul budou útočit francouzští tanečníci Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron, kteří od roku 2015 prohráli na MS jen předloni s Kanaďany Tessou Virtueovou a Scottem Moirem. Také nyní jim budou chtít zkomplikovat cestu za dalším zlatem hlavně zámořské páry.

Šampionát začne ve středu krátkými programy sportovních dvojic a vyvrcholí v sobotu volnými jízdami mužů.

Program MS v krasobruslení v Saitamě (Japonsko):

Středa 20. března: 2:30 sportovní dvojice - krátký program, 7:05 ženy - krátký program,

Čtvrtek 21. března: 2:30 sportovní dvojice - volné jízdy, 8:00 muži - krátký program,

Pátek 22. března: 4:00 taneční páry - rytmický tanec, 9:30 ženy - volné jízdy,

Sobota 23. března: 4:30 taneční páry - volný tanec, 9:30 muži - volné jízdy