Fotbalová hvězda trápí přítelkyni: Aby byl lepší, vzdal se sexu!

Quarterback týmu Carolina Panthers v populární show Jamese Cordena přiznal, že každý měsíc si odříká jednu věc, která mu dělá potěšení. V lednu žádné sázky, v únoru žádné maso, a v březnu rovnou dvojité kombo - žádná wifi a žádný sex!

Newton se tak chce zlepšit po nepovedené sezoně. "Posiluje to mou mysl. Když se ohlédnu, a vzpomenu si, že jsem něco takového dokázal, dělá mě to silnějším," sdělil britskému moderátorovi.

Dobrou zprávou pro jeho partnerku Kiu Proctorovou je, že Newton plánuje svůj celibát držet už jen do konce příštího týdne. Byl by to od něj hřích, kdyby se krásné ženě, která mu porodila tři děti, nevěnoval o chvíli déle...