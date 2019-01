Super Bowl 2019: New England Patriots - Los Angeles Rams. Kdo se stane králem NFL? | iSport.cz

Los Angeles Rams si zahrají o Super Bowl proti New England Patriots • Reuters

Austin Blythe (66) a Greg Zuerlein z Los Angeles Rams oslavují postup do Super Bowlu LIII • Reuters

Rob Gronkowski oslavuje vítězství New England Patriots nad Kansas City Chiefs a postup do Super Bowlu LIII • Reuters

Rex Burkhead skóruje rozhodující touchdown, kterým v prodloužení rozhodl o postupu New England Patriots do Super Bowlu LIII • Reuters

Tom Brady reaguje na to, že se svými New England Patriots zvítězil v prodloužení nad Kansas City Chiefs • Reuters

O třiapadesátý Super Bowl pro vítěze ligy amerického fotbalu NFL se 4. února utkají Los Angeles Rams a potřetí za sebou New England Patriots. Rams v semifinále play off porazili New Orleans 26:23 po prodloužení. Také Patrioti potřebovali k postupu přes Kansas City prodloužení, ve kterém zvítězili 37:31.