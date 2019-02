Střelec Komety Mueller o lásce k Super Bowlu: Je to životní směr | iSport.cz

Kdykoli přišla zima, nazul brusle a společně s kamarády zamířil na jedno ze zamrzlých jezer v okolí Minnesoty. Vedle hokeje si však Peter Mueller v dětství oblíbil také americký fotbal, nejpopulárnější sport ve Spojených státech. „Když jsme s rodinou vyrazili na stadion sledovat zápas živě, byl to svátek,“ vzpomíná.

Proč je americký fotbal v USA populárnější než hokej, baseball nebo basketbal?

„Je to životní směr, v němž se narodíme a vyrůstáme. V neděli se řeší jen dvě věci: kostel a fotbal. Spoustu lidí ani nezajímá samotná hra a koukají jenom na reklamy. I když vás fotbal nezajímá, tak se prostě koukáte.“

Hrál jste ho někdy?

„Jo, když jsem byl mladší. Ale pak jsem dal přednost hokeji.“

Na jakém postu jste nastupoval?

„Hrál jsem linebackera (hráč s defenzivními úkoly). Byl jsem příliš velký, abych mohl hrát s míčem. Soupeři si často stěžovali, že je to nefér.“

Sledujete v Česku výsledky, nebo si někdy pustíte i přímý přenos?

„Je těžké sledovat zápasy, které končí kolem třetí hodiny ráno. Když se v neděli hrají odpolední zápasy, občas si je pustím. Ale většinou se dívám až na sestřihy, když ráno vstanu.“

Komu fandíte v NFL?

„Pocházím z Minnesoty, takže jednoznačně Vikings.“

Letos asi nejste zrovna nadšený, co?

„No, bylo to těžké. V posledních letech šli nahoru, ale v tahle sezona se jim bohužel nepovedla. Je to škoda, protože před rokem se dostali mezi nejlepší čtyři týmy. V téhle lize je těžké udělat úspěch, ale snad se to příští rok otočí.“

Jaký jste fanoušek? Sedíte u televize v dresu a nadšeně povzbuzujete?

„Ne, jsem spíš klidnější typ fanouška. Neberu to tak vážně jako jiní.“

Chodil jste v Americe často na NFL?

„Když jsem byl malý kluk, jezdili jsme s rodinou. Ne každý víkend, takže když už jsme jeli, byl to svátek. Pro mě jako malého kluka to byl zážitek, být na tak velkém stadionu.“

Všichni ve vašem okolí fandili Vikings?

„Minnesota je sportovní stát, jsou tam všechny velké sporty: baseball, americký fotbal, hokej, basketbal i fotbal. Jako fanoušek máte opravdu velký výběr. Ale když se podíváte směrem na západ, počet týmů je výrazně menší než na východě, takže Vikings měli hodně podporovatelů.“

Bavil vás v mládí víc fotbal, nebo hokej?

„Hokej! I moji sourozenci a další příbuzní se zajímali o fotbal, ale hokej vždy dominoval. Když jsme vyrůstali, chodili jsme bruslit na zamrzlá jezera v okolí Minnesoty, proto jsme tíhli spíš k hokeji.“

Je fotbal něco, co vám v Česku pomáhá udržet kontakt s domovem?

„Ano, dá se to tak říct. Už jen fakt, že sleduji něco v angličtině a vím, v jakém státě a na jakém stadionu se hraje, mi dodává dobrý pocit. Jistě, pořád jsem daleko za oceánem, ale je skvělé, že mám tuhle možnost.“

Padne v kabině Komety někdy řeč na NFL?

„Zatím jsem nic neslyšel. Ale podle mě to přijde, jak se bude blížit Super Bowl. Je to globální záležitost.

V NHL to asi bylo větší téma, že?

„Určitě. Většina z nás fotbal hrála, takže bylo přirozené, že jsme se o něm bavili.“

Popichovali jste se podle toho, kdo komu fandil?

„Ne, já nejsem ten typ fanouška. Nebyl jsem tak zarytý. Na Vikings jsem sice vždycky koukal, ale nebylo to nic velkého.“

Když jste hrál v NHL v roce 2009 za Coyotes, tamní Arizona Cardinals se dostali do Super Bowlu. Jak tehdy vypadal život ve městě?

„Bylo to super, měl jsem možnost vidět osobně pár zápasů. Když váš tým vyhrává a dostane se do Super Bowlu, je rázem velmi populární, každý ve městě se cítí být součástí týmu. Byl to hukot, protože stadion byl tehdy hned vedle hokejové haly. Všude plno fanoušků a novinářů, jezdili i lidé z okolních států. Bylo to divoké.“

Srovnat hokej a fotbal? To těžko...

Mají americký fotbal a hokej něco společného?

„Je těžké oba sporty srovnávat. Oni hrají šestnáct zápasů, zatímco základní část NHL má 82 utkání. Možná z hlediska mentality, pokaždé jdete vyhrát. Ve fotbale máte daleko náročnější přípravu, ale v konečném výsledku je to týmový sport, v němž máte plán, který musíte dodržovat, abyste uspěli.“

Ptám se, protože Jalen Ramsey, hráč Jacksonville Jaguars, v létě prohlásil, že pokud by půl roku trénoval, dokázal by se prosadit do NHL.

„No, nevím. Jestli si na to věří, měl by to zkusit.“ (směje se)

Vy byste si na NFL netroufl?

„Ti chlapi jsou na úplně jiné úrovni. Jsou to zvířata. Ale myslím, že kdybyste se zeptali jiných fotbalistů, tak by uznali, že přechod do NHL je asi nemožný.“

Co vy a klasický fotbal, který je v Evropě populárnější?

„Sleduju ho a baví mě. Poznal jsem ho pořádně až tady v Evropě, protože když jsem vyrůstal, ve Spojených státech nebyl příliš populární.“

Budete v noci z neděle na pondělí koukat na Super Bowl?

„Jasně, budu se dívat. Natáhnu se u televize a budu relaxovat.“

Pak budete ráno vstávat na trénink?

„Máme pár dnů volno, naštěstí. Takže se můžu věnovat i rodině, což je skvělé.“

Už jste se rozhodl, komu budete fandit?

„Řeknu to takhle: nechci jít proti Tomu Bradymu, takže budu fandit Patriots. Je spousta lidí, kteří je nemají rádi, ale jejich výsledky jsou neuvěřitelné. Od roku 2002 jsou podeváté v Super Bowlu. Ale jak říkám, jít proti Tomu Bradymu a Billu Belichickovi se nevyplácí.“

Jak se díváte na éru Patriots, v níž dominují právě quarterback Tom Brady a trenér Bill Belichick?

„S úspěchem přichází také spousta negativního, což je těžké. Ale jejich výsledky mluví za vše. Tom patří mezi nejlepší quarterbacky historie, Bill zase mezi nejúspěšnější trenéry. Fakta nepopřete.“

Kdo tedy podle vás vyhraje?

„Budu fandit Patriots, tak snad oni.“

Takže otázka na nejužitečnějšího hráče je asi zbytečná…

„Pokud vyhrají, MVP bude Tom Brady.“