Řepku zradilo zdraví a skončil v bolestech. Proč trpěl u kandelábru?!

Na fotbalový mač v Dolních Počernicích (1:1) přišlo v pátek pár desítek lidí. Pražská 1. B třída extra netáhla, ani když nastoupil bývalý reprezentant. Taky diváky moc dlouho nebavil. Ve 25. minutě se »Řepa« s bolestivou grimasou chytil za zadní stehenní sval, patrně natažený. Zkoušel to ještě rozhýbat, ale záhy bylo jasno.

„Nepůjde to,“ musel ukázat na lavičku. „Už jsem starej,“ žertoval při odchodu ze hřiště do šatny. Jak je zranění vážné, včera na klubu nevěděli. „S Tomášem jsem nemluvil, takže zatím netuším, co s ním je,“ sdělil Blesku zástupce Hostivaře.

Přitom to stálo tolik námahy! Z »pralesu« (IV. třídy v Čelákovicích), kde na podzim naskočil do dvou zápasů, ho nechtěli pustit. „Chci hrát dál, protože se potřebuju hejbat,“ naříkal Tomáš. Nakonec to vyšlo. Jenže v pátek, těsně před výpraskem jeho následovníků z reprezentace ve Wembley, ho zradilo tělo.

Jako by těch trablů v březnu neměl dost! V průběhu měsíce už absolvoval soudy s exmanželkami Vlaďkou Erbovou (37) i Renátou Řepkovou (45), obě ho žalují za neplacení alimentů.