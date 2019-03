Česko - Brazílie: Trenér Baníku Páník popisuje Brazilce: Zakazoval jsem jim marihuanu | iSport.cz

Majitel polského Pogoně Štětín mu jednoho dne řekl: „Půjdeš se mnou do Brazílie?“ Optal se manželky, jestli by se s ním do dobrodružství vrhla, a stěhovali se do Jižní Ameriky. Do oblasti Jacarei, nedaleko Sao Paula.

Nový domov našli v areálu pro agroturistiku, který se změnil ve sportovní centrum. Záhy se do něj sjížděly fotbalové naděje z celé země. S vidinou angažmá v Evropě si podávaly ruku s šéfem z Česka.

„Byla to pro mě vysoká škola fotbalu i života,“ říká Bohumil Páník.

Dvaašedesátiletý vystudovaný pedagog a kouč proto teď moc dobře ví, jak ohromná síla se žene do pražského Edenu. I bez zraněného Neymara.

Ale pěkně popořádku.

Může někoho v Brazílii minout fotbal?

„Odpovím malou historkou. Když jsme ještě neměli vybudované centrum, žil jsem v jednom městě asi 70 kilometrů od Sao Paula. Bylo zrovna mistrovství světa a já jsem na procházce dostal od známého esemesku: Co ženské v Brazílii? Tak se ptám brazilského asistenta a on mi říká: Trenére, zítra hraje Brazílie, půjdeme do klubu a tam uvidíte krásné holky. Tak jsme druhý den vpodvečer jeli do diskotékového klubu. Zaplatili jsme 40 realů vstupné, bylo v tom i nějaké jídlo a pití. Sedli jsme si, kolem nás narváno, asi 300 lidí, včetně spousty nádherných holek. Všichni v dresech a pomalovaní brazilskými národními barvami. Jakmile rozhodčí písknul do píšťalky, okamžitě byli do jednoho v tranzu. Prostě šílenství. Jejich národnostní cítění a fotbalová vášeň jsou obrovské. Žádná jiná vášeň to nepřebije.“

Čím to?

„Co mají Brazilci? Přírodu a hru. První, co v životě potkají, je balon. A tak do něj kopou. My jsme v centru měli pískové hřiště. Kluci si šli po obědě odpočinout, ale ještě pálilo slunce a už tam byli znovu a hráli. Jejich vášeň pro hru je úžasná. Jakmile měli volno, šli ven a hráli fotbal, nohejbal a další hry. Hrají všude, kde se dá.“

Hlavně na pláži.

„Vezmou pet láhve, naplní je vodou a zapíchnou do písku. Jedna lajna je moře, druhá není a hrají. I za brankami. Tak, jak jsme hrávali v mládí my.“

V písku je to pořádná makačka.

„Získávají z toho sílu do celého těla. U nás děláme speciální tréninky na posílení tělesného jádra, oni to dělají přirozenou cestou v písku. Brazilské ligové mančafty jezdí na desetidenní přípravu k moři. Z toho mají ty silné zadky a krytí míče. Nebo hrávají footvolley, což je takový nohejbal v písku. Středně vysoká síť a oni přes ni hrají hlavou, tělem a nohama. Kdybyste viděl, jakým způsobem to hrají ženské, nevěřil byste. Fantazie!“

Zkrátka odlišný svět, než na jaký jsme zvyklí.

„Celá Brazílie je naprosto jiný svět. Kosmopolitní. Najdete tam všechno - od Japonců, přes Evropany, indiány až po černochy, které vozili na plantáže. Ale nesetkal jsem se tam ani jednou s žádným rasismem. Odpovídá to jejich životnímu stylu. Většina lidí tam žije ze dne na den. To není jako u nás vzít si hypotéku a přemýšlet na hodně dlouho dopředu. Oni žijí dnes. A co je zítra, to neřeší. A jejich fotbal je stejný. Hrají dnes, ne stylem, co bude zítra.“

Jejich fotbalu jste dal v jednom z rozhovorů přívlastek svobodný.

„Ano, oni jsou volní a nevázaní. Když jsme přijeli do Brazílie, chodili jsme na ligu a nevidíte v ní nefotbalistu. Hráli jsme s Pogoněm Štětín přátelák na Santosu. Postavili jsme se na hřiště se čtyřkou vzadu v jedné linii. Odskočili jsme si a začali si míč rozehrávat v lichoběžníku. Oni na nás koukali, co děláme, protože ještě hráli s liberem. Trvalo to asi pět minut. Pak na nás ve čtyřech vyskočili. My to museli dát gólmanovi, ten to nakopl, tam brazilští stopeři, každý 190 centimetrů, bum a neměli jsme balon. Od té doby si ho strkali mezi sebou a my jenom běhali. Když nešli do útočné fáze, míč jsme nezískali.“

Opravdu to nešlo?

„Chtěli jsme je napresovat, ale oni nám z toho samozřejmě vyjeli. Přitom jedno mužstvo mělo zápas v úterý a druhé mužstvo hrálo proti nám. Před utkáním jsem říkal: To nemá cenu hrát, to bude béčko. Oni mě uklidnili: Neboj se, oni mají třicet skvělých fotbalistů.“

A měli pravdu.

„Nechtěli nám půjčit balon. O poločase se našeho týmu ptám: Kdo chce střídat? Evropští hráči zvedali ruku a padali mi z lavičky, protože bylo 35 stupňů a vlhkost 95 procent. Oni? Hráli vesele dál svobodný fotbal.“

V Brazílii prý trenéři klukům do čtrnácti let neříkají rozestavení, ani taktiku. Můžete to potvrdit?

„Dělali jsme každý týden na pronajatém stadionu výběr. Přijelo osmdesát kluků od šestnácti do osmnácti let. Nakreslil jsem jim na tabuli 4-4-2. Povídám jim, co je dvojka, trojka, čtverka, pětka… A pak se jich ptám: Jakou pozici hraješ? Všichni byli desítka, volný hráč. Tak jsme jim řekli: To nejde, takže ty jsi obránce, ty záložník, ty útočník. Když jsme s nimi hráli průpravné hry, udělali jsme lajny, ale vůbec je nevnímali. Říkám jim: Tady je lajna, za ní už se nehraje. Oni: Jo, jo. Ale za chvíli už o tom zase nevěděli. Nebyli zvyklí hrát ohraničený fotbal. Prostě odmalička slyší - běžte a hrajte. Nejlepší hráč je ten, který obejde co nejvíc protihráčů a dá gól.“

Na jejich technice je to pak vidět.

„Jednou mi tam říkali: Trenére, pojďte se podívat na kluka u nás za barákem. Jdu se mrknout a zírám.