Zemřel nejvěrnější olympijský fanoušek (†92). Na Hrách nechyběl přes 50 let!

Jamada byl od Tokia 1964 na třinácti olympiádách včetně her v Moskvě 1980, které Japonsko bojkotovalo kvůli invazi Sovětského svazu do Afghánistánu. Jeho poznávacím znamením byl zlatý klobouk a červené sako. Plánoval navštívit i olympijské hry v Tokiu, které se uskuteční v létě příštího roku. "Bude to vyvrcholení všech těch let fandění na olympiádách," uvedl loni v říjnu.

Nakonec se ale další olympiády v rodném Japonsku nedožil. "Jsem smutný ze zprávy, že 'olympijský strýček' Naotoši Jamada v 92 letech zemřel. Byl opravdový superfanoušek, který sledoval každou olympiádu od Tokia 1964. Bude nám všem příští rok v Tokiu chybět," uvedl na sociálních sítích Bach.

Jamadova sbírka vlaječek, známek a fotografií z jeho olympijských zájezdů je k vidění v galerii ve městě Nanto, kde žil.