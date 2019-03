Případ Kvitová: OSM let vězení pro útočníka, rozhodl soud

Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská řekla, že stěžejním důkazem je výpověď Kvitové, kterou hodnotí jako hodnověrnou a zásadní. Podle ní je dvojnásobná wimbledonská vítězka osobou, u které nebylo shledáno, že je nedůvěryhodná, že by měla informace zkreslovat nebo zamlčovat. Kvitová poznala Žondru při rekognicích, jejichž zákonnost obhajoba zpochybnila. Podle soudu ale byly v pořádku.

"Poškozená obžalovaného jednoznačně označila jako pachatele," uvedla soudkyně. Podle ní jsou naopak nevěrohodná svědectví lidí ze stavby, na které Žondra údajně v den napadení pobýval.

Státní zástupce Ivan Hrazdira dnes v závěrečné řeči navrhl pro Žondru souhrnný trest kolem 12 let vězení, a to za vydírání a porušování domovní svobody. Podle obhajoby jde ale v případu o důkazní nouzi a Žondra by měl být obžaloby zproštěn, protože pachatelem trestného činu nebyl.

Soudní senát čin překvalifikoval. Podle Bordovské se nepodařilo prokázat vydírání, šlo však podle ní o těžké ublížení na zdraví. V tomto případě Žondra spadal do nižší trestní sazby, hrozilo mu od tří do deseti let vězení. Podle Bordovské soud uložil trest v horní polovině sazby proto, že Žondra se činu dopustil, když byl v podmínce, v minulosti byl navíc potrestán za obdobné trestné činy. Soudkyně naopak neshledala žádné polehčující okolnosti.

Trest je souhrnný, krajský soud zároveň zrušil rozsudek z jiného Žondrova případu, ve kterém dostal 2,5 roku vězení za tip lupičům, kteří na jeho základě brutálně přepadli advokáta v Lysicích na Blanensku. Žondra má podle rozsudku také uhradit škodu zdravotní pojišťovně ve výši asi 30.000 korun a poškozené tenistce 10.000 korun.

Žondra nejen ve své závěrečné řeči opakovaně vinu popřel. Už dříve během dne řekl, že to na něj bylo ze strany policie ušité na míru. "Neměl jsem zapotřebí se jakékoliv trestné činnosti dopouštět. Trestného jednání jsem se nedopustil," uvedl.

Podle žalobce se Žondra v prosinci 2016 dostal do prostějovského bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal.

Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání. Mohou jej podat do osmi dnů od doručení rozsudku, případ by následně řešil odvolací Vrchní soud v Olomouci.

Kvitová u dnešního hlavního líčení přítomna není. Na turnaji v Miami bojuje o post světové jedničky.

14:14 V případu napadení tenistky Petry Kvitové potrestal soud v Brně Radima Žondru za těžké ublížení na zdraví a porušení domovní svobody osmi lety vězení. Více informací připravujeme.



13:22 Soud v Brně vynese rozsudek ještě dnes, a to ve 14:00. Obžalovaný Radim Žondra vinu opakovaně popřel.



13:08 Podle Žondrovy obhájkyně Lucie Janovské Nejedlé státní zastupitelství označilo jen důkazy v neprospěch jejího klienta, důkazy však podle ní hovoří i v jeho prospěch. Hlavní důkazy obžaloby v podobě rekognice obhájkyně označila za nezákonně provedené, nebyly podle ní dodrženy příslušné postupy. Uvedla, že rekognice byla provedena pozdě, mezi druhou a třetí rekognicí byl podle ní navíc krátký časový odstup. Rekognice také mohla být ovlivněna tím, že Kvitová Žondru už dříve poznala na fotografii. Obhájkyně zpochybnila i pachové stopy, pes mohl podle ní reagovat na jiné pachy, třeba na prací prášek, nebo aviváž, oblečení Kvitové také podle ní bylo zajištěno pozdě a tenistka mezi tím přišla do kontaktu se spoustou dalších lidí.



12:53 Obhajoba označila provedené důkazy jako důkazní nouzi a navrhla zprostit Radima Žondru obžaloby.



11:45 "Bylo jednoznačně prokázáno přímými a dalšími důkazy, že pachatelem je právě obžalovaný Žondra. Je na místě uznat jej vinným," řekl státní zástupce. Podle něj dva důkazy zcela jednoznačně identifikují Žondru jako pachatele, a těmi jsou výpověď poškozené Kvitové a dvě rekognice, na kterých ho poznala jako útočníka. Žondrovu vinu podle něj nepřímo dokazuje i identikit vytvořený po spáchání trestného činu a také pachová identifikace z trička a z mikiny poškozené, která byla pozitivní.



11:25 Státní zástupce Ivan Hrazdira navrhl obžalovanému Radimu Žondrovi souhrnný trest kolem 12 let vězení. Muž vinu popírá, stále tvrdí, že v tu dobu byl na stavbě na Zlínsku.

Eskorta přivádí k brněnskému soudu Radima Žondru, obžalovaného z napadení a pořezání tenistky Petry Kvitové • Foto Jiří Nováček (Blesk)

10:58 Soud v případu napadení ukončil dokazování, na řadě jsou závěrečné návrhy.

10:12 Radim Žondra stále vinu popírá. Dnes už mimo jiné řekl, že policie udělala chyby při pořizování pachových stop.



9:50 Případ opět poutá velký zájem médií, všechna místa v menší soudní síni jsou zaplněná. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská pokračuje v provádění listinných důkazů, týkají se například výpisu telekomunikačního provozu z Prostějova, důkazů z oboru daktyloskopie nebo pachových stop z teplákové bundy tenistky, kde byla zjištěna shoda s obžalovaným. Mimo jiné i pachové stopy svědčí proti Žondrovi, stejně jako to, že jej tenistka poznala při rekognici.



9:22 Krajský soud v Brně čtením listinných důkazů pokračuje v projednávání případu napadení tenistky Petry Kvitové. Mohl by zaznít rozsudek.

Eskorta přivádí k brněnskému soudu Radima Žondru • Foto Jiří Nováček (Blesk)

9:00 Petra Kvitová zatím bojuje na turnaji v Miami kde už je ve čtvrtfinále. Porazila Francouzku Caroline Garciaovou 6:3, 6:3 a zaznamenala dvacátý vítězný zápas v sezoně.

