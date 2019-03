Dostane Kvitová zpět krvavé peníze? A co ušlý zisk 50 milionů?!

Poražená finalistka Australian Open Petra Kvitová s trofejí po návratu do Prahy • Michal Beránek (Sport)

Soudkyně Dagmar Bordovská hovořila s obžalovaným Radimem Žondrou (zády) 5. února 2019 u Krajského soudu v Brně, kde pokračovalo hlavní líčení v případu napadení tenistky Petry Kvitové. Žondrovi za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení • ČTK

Tenistka Petra Kvitová zvládla úvodní zápas na neoblíbeném turnaji v Miami. Letošní finalistka Australian Open a vítězka ze Sydney porazila Marii Sakkariovou z Řecka 6:1, 6:4 a postoupila do třetího kola • ČTK

Petra Kvitová udolala Chorvatku Donnu Vekičovou a postoupila v Miami do osmifinále • ČTK

Petra Kvitová postoupila na turnaji v Miami do čtvrtfinále a může se stát světovou jedničkou • Reuters

Nemyslíš? Zaplatíš! A k tomu půjdeš do basy! Radim Žondra (33) odsouzený za přepadení Petry Kvitové (29) má osm let sedět, a k tomu vrátit zcizených 10 tisíc Kč. Co ale miliony ušlého zisku, o které zraněná tenisová hvězda přišla?