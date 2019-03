Halepová se přiblížila pozici světové jedničky, Kvitová podlehla Bartyové | iSport.cz

V semifinále Halepová stoprocentně narazí na soupeřku z Česka. Střetne se totiž s vítězkou čtvrtfinále mezi Karolínou Plíškovou a Markétou Vondroušovou, jež začnou hrát nejdříve o půlnoci středoevropského času.

Sedmadvacetiletá Halepová v dnešním utkání předvedla velký obrat ve druhém setu, v němž prohrávala už 1:5. Rumunská favoritka odvrátila tři setboly a sama proměnila první mečbol po 89 minutách hry.

"Pokud budu předvádět svůj nejlepší tenis, budu mít velkou šanci stát se zase světovou jedničkou. Teď na to ale nemyslím, chci jen najít svůj rytmus a hrát, co nejlépe to půjde," řekla Halepová.

Rodačka z Constanty byla v čele žebříčku 64 týdnů do letošního ledna, kdy ji po vítězství ve finále Australian Open nad Kvitovou sesadila Naomi Ósakaová. Japonka dala v Miami svým konkurentkám šanci vyřazením už ve 3. kole, a protože na potřebný postup do finále nedosáhla ani aktuální světová dvojka Kvitová, je Halepová krok od návratu na trůn.

Pojedenácté v kariéře postoupil do čtvrtfinále v Miami slavný Švýcar Roger Federer. Trojnásobný vítěz turnaje v utkání 4. kola, jež se kvůli dešti nestihlo odehrát v úterý, porazil hladce za 6:2 minut 6:4, 6:2 Rusa Daniila Medveděva. O semifinále se turnajová čtyřka utká s Jihoafričanem Kevinem Andersonem.

Kvitová končí, nestačila na Bartyovou. Prohrál i Djokovič

Česko má v Miami jistou semifinalistku, ve čtvrtfinále se totiž střetnou pátá nasazená Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová.

Zápas Kvitové s Bartyovou narušil déšť na chvilku ve třetím a na dvě hodiny ve čtvrtém gamu úvodní sady. Po návratu získala Kvitová brejk na 3:2, o který vzápětí přišla. V dramatické koncovce setu odvrátila za stavu 5:6 setbol, v tie-breaku vedla 5:2 a při svém setbolu netrefila dobře return a o sadu posléze přišla.

Ve druhém setu získala Kvitová dvakrát servis australské tenistky a vynutila si rozhodující sadu. V té si prohrála podání na 0:2 a měla problémy s dýcháním. Ještě snížila brejkem na 2:3, ale pak ztratila tři hry v řadě a zápas ukončila dvojchybou.

Bartyové vyšla odveta za dvě letošní porážky na domácí půdě. S Kvitovou, s níž měla bilanci 0:4, v této sezoně prohrála ve finále v Sydney i ve čtvrtfinále Australian Open. "Pro mne bylo důležité snažit se sebrat Petře tolik podání, kolik jen bude možné. Má naprosto prvotřídní servis," řekla Australanka po utkání. "Někdy jsem s tím nemohla vůbec nic dělat, ale pořád jsem se snažila a myslím, že jsem to dneska zvládla dobře," dodala.

Svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka Kvitová by se stala poprvé první hráčkou světa, kdyby turnaj vyhrála, nebo teoreticky v případě postupu do finále.

Kvitová hrála zápas na Floridě jen pár hodin poté, co soud v Brně poslal zatím nepravomocně Radima Žondru na osm let do vězení za napadení dvojnásobné wimbledonské vítězky v prosinci roku 2016, při kterém jí pořezal levou ruku.

Ze hry venku je v Miami překvapivě Srb Novak Djokovič, který chtěl na Floridě zaútočit na sedmý titul. První hráč světového žebříčku nepotvrdil proti Španělovi Robertu Bautistovi skvělý start a po hladné výhře 6:1 v prvním setu další dvě sady ztratil 5:7 a 3:6. "Je to solidní hráč, ale tenhle zápas jsem prohrát neměl. Promarnil jsem až mnoho šancí," uznal patnáctinásobný grandslamový šampion po teprve třetí porážce v sezoně.

Výsledky:

Muži (dotace 9,314.875 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Bautista (22-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 1:6, 7:5, 6:3, Shapovalov (20-Kan.) - Tsitsipas (8-Řec.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), Tiafoe (28-USA) - Goffin (18-Belg.) 7:5, 7:6 (8:6).

Ženy (dotace 9,035.428 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bartyová (12-Austr.) - Kvitová (3-ČR) 7:6 (8:6), 3:6, 6:2, Halepová (2-Rum.) - Wang Čchiang (18-Čína) 6:4, 7:5.

Čtyřhra - 2. kolo:

Mertensová, Sabalenková (Belg./Běl.) - Sie Šu-wej, Strýcová (3-Tchaj-wan/ČR) 7:6 (7:3), 2:6, 10:3.